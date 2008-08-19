اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنندگان می‌توانند با دوربین‌های خانگی خود تصاویر مرتبط به نمازگزاران را تهیه و جهت شرکت در مسابقه تا هفتم شهریورماه به واحد قرآنی فرهنگسرا ارسال کنند.

نتایج این مسابقه نهم شهریور اعلام شده و در پایان این مسابقه به پنج نفر از برگزیدگان جوایزی اهدا می‌شود. شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد و رایگان است و علاقمندان می‌توانند به نشانی بزرگراه آیت‌الله صدر، بلوار قیطریه، پارک قیطریه مراجعه کرده و یا با شماره 22212393 تماس بگیرند.

- نشست تجسمی "هنر در دنیای کودکان" با حضور متخصصین تربیتی کودکان پنجشنبه 31 مرداد ساعت 18 از سوی واحد هنری فرهنگسرای ملل برگزار می‌شود. در این برنامه خانواده‌ها با روانشناسی آثار کودکان، تأثیر قصه‌گویی در میزان رشد و تربیت کودکان و ... آشنا می‌شوند. ورود به این نشست رایگان است.

- مسابقه مشاعره ویژه افراد بالای 16 سال شنبه نهم شهریور ساعت 17 تا 19 در فرهنگسرای سالمند برگزار می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد، علاقمندان برای نام‌نویسی می‌توانند به نشانی میدان امام حسین (ع)، خیابان 17 شهریور، خیابان خشکبارچی، بوستان خیام مراجعه کرده و یا با شماره 9-33358688 تماس بگیرند.

- مسابقه کتبی "مردی از فردا" به مناسبت بزرگداشت علامه مجلس از سی‌ام مرداد تا دهم شهریور در خانه فرهنگ فرزانگان برگزار می‌شود. روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه هشت اعلام کرد، علاقمندان می‌توانند با خواندن زندگینامه علامه مجلسی با عنوان "مردی از فردا" و پاسخ به پرسش‌های طرح شده در این مسابقه شرکت ‌کنند.



علاقمندان جهت دریافت پرسش‌ها و شرکت در این مسابقه می‌توانند به خانه فرهنگ فرزانگان واقع در نارمک، انتهای خیابان گلستان، روبروی پارک تسلیحات، شماره 128 مراجعه کرده و یا با شماره 77834545 تماس بگیرند.



همچنین نمایش میدانی به همت خانه فرهنگ معرفت با موضوع ترافیک، ازدواج، آپارتمان‌نشینی و ... پنجشنبه 31 مرداد ساعت 18 تا 20 در بوستان شقایق برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند به نشانی 46 متری نارمک، بعد از چهارراه دردشت، خانه فرهنگ معرفت مراجعه کرده و یا با شماره 779160200 تماس بگیرند.