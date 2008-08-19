به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حکمت نیا عصر امروز در حاشیه نشست الگوهای رفتاری در گردشگری مذهبی، در باغ مهر جوان شیراز در جمع خبرنگاران افزود: برای توسعه توریسم مذهبی برنامه هایی پیش بینی شده که یکی از این برنامه نشست های الگوی رفتاری در گردشگری مذهبی محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: آشنا سازی متخصصان گردشگری با مقوله گردشگری مذهبی، تقویت زیرساختها و سعی در ایجاد شناخت عمومی شهروندان از این نوع گردشگری از جمله اهداف مورد نظر در این نشست و سلسله نشست های این چنینی است.

دبیر موسسه مطالعات زندیه با اشاره به اینکه در این سلسه نشست ها از اساتید دانشگاه و پژوهشگران دعوت خواهد شد، افزود: استفاده از نظریات، دانش و تجارب افراد یکی از برنامه های محوری این نشست برای توسعه توریسم مذهبی به شمار می آید.

حکمت نیا یادآور شد: البته پیش از این نیز، نشستهایی با همکاری سازمان ملی جوانان در خصوص مساجد تاریخی، معماری و شخصیتهای مذهبی و بقاع متبرکه شیراز و استان فارس برگزار شده بود.