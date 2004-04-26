تئاتر ي ها امروز به ديدن خانه جديد خود رفتند



به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، ايرج راد نايب رئيس و مديرعامل جديد خانه تئاتر ، عبادالله كريمي بازرس ومدير اجرايي خانه تئاتر، سهراب سليمي رئيس انجمن كارگردانان ، كاظم هژير آزاد رئيس انجمن بازيگران،عباس جهانگيريان رئيس انجمن نمايشنامه نويسان،علي شايان فررئيس انجمن نمايشگران خياباني و ديگرنمايندگان انجمن هاي خانه تئاتربه همراه كارشناس و نماينده شهرداري در محل خانه تئاتر جديد جمع شدند . اين گروه پس از بازديد ازتمام ساختمان به ارائه نظرات مختلف خود درباره چگونگي تكميل و بازسازي و استفاده از فضاي اندك خانه جديدخود پرداختند.

لازم به ذكر است، طبق قرار اعضاي خانه تئاتر ، كليه امور و مراحل بازسازي خانه جديد تئاترتوسط اعضاي انجمن هاي اين خانه انجام مي شود. در اين ميان اعضاي انجمن طراحان صحنه ، پارتيشن بندي و دكوراسيون داخلي ساختمان خانه تئاتر را تقبل كرده اند.

هيأت مديره خانه تئاتر پس از دوسال تلاش فراوان در پايان سال 82 موفق به گرفتن اين ساختمان از سازمان فرهنگي ،هنري شهرداري شد. دراين بازديد جاي بسياري از اعضاي هيأت مديره قبلي و كنوني كه براي گرفتن اين خانه تلاش فراواني كرده بودند ،از جمله كيومرث مرادي ، محمد يعقوبي و اعضاي انجمن نويسندگان و منتقدان خانه تئاتر خالي بود.