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۲۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۳۰

تورنمنت هشت جانبه اوکراین/

تیم های پایه ایران در دو گروه عازم اوکراین شدند / روسیه و گرجستان انصراف دادند

تیم های پایه ایران در دو گروه عازم اوکراین شدند / روسیه و گرجستان انصراف دادند

تیم های زیر 15 سال کشورمان برای حضور در تورنمنت هشت جانبه اوکراین در قالب دو گروه راهی این کشور شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال زیر 15 سال کشورمان در قالب دو گروه و با پروازهای مختلف طی دو روز گذشته از تهران راهی ترکیه شد تا از این شهر به کیف اوکراین سفر کند که مسعود معینی رئیس کمیته جوانان به عنوان مسئول، این کاروان را همراهی می کند.

شاگردان بیداریان قرار است در مدت حضور خود در این کشور در تورنمنت 8 جانبه ای که با حضور تیم زیر 15 سال ایران، 6 تیم از اوکراین و یک تیم از بلاروس برگزار می شود، شرکت کنند.

مراسم قرعه کشی و هماهنگی تیم های شرکت کننده در این رقابت ها صبح روز پنجشنبه برگزار می شود که از عصر همان روز هم مسابقات بصورت رسمی آغاز خواهد شد.

کد مطلب 735047

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