به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا سرشار بعد از ظهر امروز در حاشیه همایش اندیشه های آسمانی در جمع خبرنگاران افزود: باید کتاب‌های به روز و منابع مطالعاتی مورد نیاز افراد در کتابخانه‌های مساجد در اختیار جوانان قرار داد.

سرشار مطالعه را در شکل‌گیری شخصیت افراد و تعالی روح آن‌ها بسیار مهم و مؤثر ارزیابی کرد و گفت: اگر عادت به مطالعه در سنین کودکی از طریق خانواده، مدرسه و مسجد در افراد ایجاد شود جامعه به رشد و تعالی فرهنگی دست می‌یابد.

سرشار میزان مطالعه را نشان دهنده رشد و تعالی فرهنگی و تمدن هر جامعه‌ای عنوان کرد و گفت: جوامع پیشرفته حدود 75 درصد کتاب‌های دنیا را تولید می‌کنند اما کشورهای در حال توسعه فقط 25 درصد کتاب‌های دنیا را چاپ و منتشر می‌کنند که نشان دهنده عقب ماندگی فرهنگی این جوامع است.

این نویسنده کمی مطالعه را یکی از معضلات کشور ما بیان کرد و گفت: علی‌رغم اینکه میزان کم مطالعه معضلی جهانی است اما در کشور ما به دلیل این که دین اسلام اهمیت خاصی برای مطالعه قائل است این معضل پررنگ‌تر جلوه می‌کند.

سرشار با بیان اینکه کانونهای فرهنگی هنری مساجد در سال 71 با تأکید مقام معظم رهبری برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد، تصریح کرد: امروز کانونهای مساجد باید به عنوان یک مجموعه مستقل در کشور فعالیت کنند و کتابخانه های مساجد نیز به امکانات روز مجهز و با تغییر دولت ها در ساختار آنها شاهد تحول و دگرگونی نباشیم.

دوره نهم همایش 12 هزار نفری اندیشه‌های آسمانی با حضور 500 نفر از برگزیدگان کانون‌های مساجد استان‌های ایلام، گیلان و فارس در مشهد در حال برگزاری است.