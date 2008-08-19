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۲۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۰۲

نظری جلالی:

60 درصد از کارگران قرارداد موقت هستند

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت: هم اکنون 60 درصد کارگران کشور قرارداد موقت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نظری جلالی امروز در حاشیه گردهم آیی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی سراسر کشور در جمع خبرنگاران گفت: در پیش نویس قانون جدید کار، ساماندهی و نظام مند شدن قراردادهای 60 درصد از کارگران کشور که به صورت موقت است، پیش بینی شده است.

وی از انجام رایزنی و هماهنگی با افراد صاحب نظر برای تدوین پیش نویس قانون جدید کار خبر داد و اظهار داشت: ما در تلاش هستیم تا قانون جدید کار پایدار و ماندگاری را طراحی و تدوین کنیم.

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی از واگذاری تصدی گری در بخشهای آموزش ، ایمنی و تطبیق استانداردهای حفاظت فنی و امینی این معاونت به بخش خصوصی سخن گفت و افزود: نظارت بر حسن اجرای امور یاد شده با وزارت کار است.

وی همچنین از همکاری 150 نفر از مشاورین فنی بخش خصوصی با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه های فنی، بهداشتی کار و امور حفاظتی خبر داد.

نظری جلالی با اشاره به برگزاری آزمون در انتخاب افراد یاد شده ، خاطرنشان کرد: برای راه اندازی هسته مرکزی سازمان نظام مهندسی ایمنی و حفاظت کار برنامه ریزی شده است.

کد مطلب 735094

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