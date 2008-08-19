خیرین نباید به صورت جزیره ای و فردی فعالیت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید رضا نیری افزود: خیرین کارهای خیر خود را فقط محدود به یک منطقه می کنند و به دلیل کمبودها و مشکلاتی که وجود دارد آنها نمی توانند کارهای بزرگی انجام دهند و این امر تنها با وحدت امکان پذیر است .خیرین به صورت قطره باران رحمت هستند تا در کنار هم تبدیل به رودخانه، سد و دریا شوند.

رئیس مجمع خیرین سلامت کشور بیان کرد: بنده این قول را می دهم که تا پایان سال یک اجلاس بزرگ در کشور برگزار و از تعداد زیادی از خیرین فعال کشور و خارج کشور دعوت کنیم تا بتوانیم ضمن آشنایی بیشتر، با هم اندیشی و هم فکری، راههای تازه ای را جهت رفع مشکلات موجود در حوزه سلامت پیدا کنیم.

نیری ضمن اشاره به اهمیت بحث وقف گفت: در حال حاضر به مسئله وقف در کشورمان خیلی پرداخته نمی شود و باید این امر را احیا کرد.

وی گفت: خیرین باید مثل باران باشند که در وقت باریدن همه را منتفع می سازد و به همه جا طراوت و شادابی می بخشد و اگر بتوانیم این تفرق و کثرت را در جامعه به وحدت تبدیل کنیم این کار محقق خواهد شد.