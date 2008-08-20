آمادگی پنج موزه در سیستان و بلوچستان برای بازدید گردشگران

حسنعلی شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: این موزه‌ها در قلعه تاریخی "ناصری ایرانشهر"، آرامگاه "سید غلام‌رسول" چابهار، موزه شهداء در گلزار شهدای زاهدان و موزه مردم شناسی سیستان در ساختمان کنسولگری قدیم انگلیس در زابل برای بازدید عموم دایر است.

وی افزود: موزه زاهدان نیز به عنوان بزرگترین موزه جنوب شرق کشور با گستره ‪ ۱۵‬هزار متر مربع مراحل تکمیلی را می‌گذراند.

شهرکی گفت: اکنون در بخشی از این موزه آثار باستانی کشف شده از مناطق تاریخی استان بویژه شهر سوخته زابل به نمایش گذاشته شده است.

وی ظروف سفالی، فلزی و مفرغی، زیور آلات، پوشاک محلی، دستگاه‌های پارچه بافی و یادگاری‌های شهیدان استان را از جمله آثار تاریخی به نمایش گذاشته شده در موزه‌های سیستان و بلوچستان برشمرد.

پایگاه باستان شناسی شهر سوخته زابل نیز آزمایشگاهی در دل بیابان محسوب می‌شود که امکان بررسی مطلوب و به موقع آثار باستانی و یافته‌های این مکان تاریخی را در همان محل فراهم کرده است.

رئیس گروه کاوشگران شهرسوخته زابل نیز گفت: این پایگاه دارای آزمایشگاه‌های گیاه شناسی، جانور شناسی، بایگانی علمی، کتابخانه و بخشهای مسکونی است.

سید محمد سیدسجادی اظهار داشت: کاوش در شهر سوخته زابل از سال ‪۱۳۷۶‬ آغاز شد و تا پیش از ایجاد این پایگاه در سال ‪ ،۱۳۸۰‬گروه‌های باستان شناسی مجبور به طی مسیر ‪ ۱۸۰‬کیلومتری از محل استقرار خود تا شهرسوخته بودند.

وی ادامه داد: ایجاد پایگاه باستان شناسی شهر سوخته، انجام فعالیتهای کاوشگری این گروه‌ها را در هر شرایط آب و هوایی و در هر مدت زمانی، امکان پذیر کرده است.

سجادی راه اندازی بانک سفال حوزه جنوب شرق ایران در "شهر سوخته" زابل و آموزش دانشجویان دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان در این مکان را از برنامه‌های در دست مطالعه این پایگاه باستان شناسی عنوان کرد.

شهر سوخته واقع در۵۶ ‬کیلومتری زابل دارای تپه‌های باستانی با ارتفاع ‪ ۱۲ ‬تا ‪ ۱۸ ‬متر از زمینهای اطراف مربوط به سه هزار سال قبل از میلاد است.