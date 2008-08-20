آمادگی پنج موزه در سیستان و بلوچستان برای بازدید گردشگران

حسنعلی شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: این موزهها در قلعه تاریخی "ناصری ایرانشهر"، آرامگاه "سید غلامرسول" چابهار، موزه شهداء در گلزار شهدای زاهدان و موزه مردم شناسی سیستان در ساختمان کنسولگری قدیم انگلیس در زابل برای بازدید عموم دایر است.
وی افزود: موزه زاهدان نیز به عنوان بزرگترین موزه جنوب شرق کشور با گستره ۱۵هزار متر مربع مراحل تکمیلی را میگذراند.
شهرکی گفت: اکنون در بخشی از این موزه آثار باستانی کشف شده از مناطق تاریخی استان بویژه شهر سوخته زابل به نمایش گذاشته شده است.
وی ظروف سفالی، فلزی و مفرغی، زیور آلات، پوشاک محلی، دستگاههای پارچه بافی و یادگاریهای شهیدان استان را از جمله آثار تاریخی به نمایش گذاشته شده در موزههای سیستان و بلوچستان برشمرد.
پایگاه باستان شناسی شهر سوخته زابل نیز آزمایشگاهی در دل بیابان محسوب میشود که امکان بررسی مطلوب و به موقع آثار باستانی و یافتههای این مکان تاریخی را در همان محل فراهم کرده است.
رئیس گروه کاوشگران شهرسوخته زابل نیز گفت: این پایگاه دارای آزمایشگاههای گیاه شناسی، جانور شناسی، بایگانی علمی، کتابخانه و بخشهای مسکونی است.
سید محمد سیدسجادی اظهار داشت: کاوش در شهر سوخته زابل از سال ۱۳۷۶ آغاز شد و تا پیش از ایجاد این پایگاه در سال ،۱۳۸۰گروههای باستان شناسی مجبور به طی مسیر ۱۸۰کیلومتری از محل استقرار خود تا شهرسوخته بودند.
وی ادامه داد: ایجاد پایگاه باستان شناسی شهر سوخته، انجام فعالیتهای کاوشگری این گروهها را در هر شرایط آب و هوایی و در هر مدت زمانی، امکان پذیر کرده است.
سجادی راه اندازی بانک سفال حوزه جنوب شرق ایران در "شهر سوخته" زابل و آموزش دانشجویان دانشگاههای سیستان و بلوچستان در این مکان را از برنامههای در دست مطالعه این پایگاه باستان شناسی عنوان کرد.
شهر سوخته واقع در۵۶ کیلومتری زابل دارای تپههای باستانی با ارتفاع ۱۲ تا ۱۸ متر از زمینهای اطراف مربوط به سه هزار سال قبل از میلاد است.
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