اجرای ویژه "نقاشی با شبنم" برای اهالی رسانه و هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات می‌توانند تا سوم شهریور برای تماشای این نمایش دیدن این اثر نمایشی در روز پنجم شهریور به روابط عمومی مجموعه مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

شنبه هشتم شهریور این نمایش ویژه هنرمندان و اعضای خانه تئاتر روی صحنه خواهد رفت و تئاتری‌ها می‌توانند با مراجعه به خانه تئاتر از بلیت آن استفاده کنند. دانشجویان تئاتری و غیرتئاتری نیز می‌توانند چهارشنبه ششم شهریور به ترتیب از تخفیف 70 و 50 درصدی بلیت استفاده کنند.

نمایش "نقاشی با شبنم" به کارگردانی میروسکلاو بنکا از کشور صربستان از روز سه‌شنبه پنجم شهریورماه به مدت 10 شب در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.