شکست جوانان ایران مقابل استقلال / محک جدی جوانان مقابل آبی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر امروز در محل کمپ تیم های ملی برگزار شد، تیم استقلال با نتیجه 2 بر 1 تیم جوانان کشورمان را مغلوب کرد. در این مسابقه که در سه وقت 30 دقیقه ای و به قضاوت محمد ملکی برگزار شد، آرش برهانی و علیرضا عباسفر دروقت اول برای استقلال و رسول کر در وقت سوم برای تیم فوتبال جوانان گلزنی کردند.

تیم استقلال در این دیدار با نفراتی چون اشکان نامداری، ابراهیم تقی پور، مهدی امیر آبادی ، بیژن کوشکی، میثم منیعی ، علیرضا عباسفرد ، آرش برهانی و... به میدان رفت و بازیکنان اصلی این تیم نظیر طالب لو، جباری ، قربانی ، مجیدی و کاظمی غایب بودند.

در این دیدارتیم جوانان بویژه در وقت سوم بازی قابل قبولی را ازخود به نمایش گذاشت و بازیکنان این تیم فوتبال هجومی را ارائه کردند که حاصل آن تک گل مدافع پیش تاخته تیم فوتبال جوانان کشورمان بود.

تیم فوتبال جوانان یکشنبه گذشته نیز در دیداری تدارکاتی با نتیجه 3 بر 2 مقابل تیم فوتبال جوانان و امید سوریه مغلوب شده بود.

تیم فوتبال جوانان ایران خود را برای حضور درمسابقات قهرمانی جوانان آسیا که آبان ماه جاری در شهر دمام عربستان برگزار خواهد شد، آماده می کند. تیم جوانان کشورمان درگروه اول این مسابقات با تیمهای عربستان ، ژاپن و یمن همگروه است.