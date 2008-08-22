هشت طرح آب منطقه ای هفته دولت در گلستان به بهره برداری می رسد

نادعلی حاجیلری در گفتگو با خبرنگارمهر در گرگان افزود: از این تعداد، هفت طرح از محل اعتبارات استانی و یک طرح از محل اعتبارات طرح‌های ملی استانی اجرایی شده است.

وی اظهار داشت: این طرحها شامل احداث کانال انتقال آب نوده ملک، دیواره ‌سازی و ایمن‌سازی رودخانه‌های چهل‌چای - سارلی، تقرتپه و زیارت (2) است که با هدف اصلاح مسیر این رودخانه‌ها، جلوگیری از فرسایش آنان و کاهش خسارات ناشی از سیلاب‌ انجام شده است.

وی تصریح کرد: تکمیل سد مخزنی قرق آق‌قمیش به منظور استقرار بهره ‌برداری و هدایت بهینه‌ آب به سمت آبندان از دیگر این طرحها است.

به گفته حاجیلری، برای تامین آب آشامیدنی شهروندان گرگانی، پروژه آبرسانی به این شهر از محور سیاهتلو با حفر شش حلقه چاه و ساخت خط انتقال با اعتباری بیش از 57 میلیارد و 950 میلیون ریال اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان ادامه داد: برای استفاده بهینه از آب و جلوگیری از هدر رفت آن پوشش بتنی نوده خاندوز و مرزبان از محل اعتبارات استانی انجام شده است.

طبق آمار 196 طرح در بخش های مختلف هفته دولت سال جاری در استان گلستان به بهره برداری می رسد.

