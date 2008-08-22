مصرف برق در گلستان در زمان اوج 20 مگاوات کاهش یافته است

کرم رضایی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگارمهر در گرگان افزود: تغییر ساعت کار ادارات در استان کاهش مصرف برق موثر بوده است.

وی اظهار داشت: گلستان جزو چهار استانی است که به منظور صرفه جویی در مصرف برق در زمان پیک روز، ساعت کار ادارات در آنها یک ساعت به جلو کشیده شده است.

وی تصریح کرد : پیک بار برق استان تابستان سال جاری 3/6 درصد نسبت به تانستان سال گذشته رشد داشته است.

به گفته رضایی پیک بار برق در پنجم مرداد ماه سال جاری 608 مگاوات بوده که این در سال گذشته 572 مگاوات بوده است.

مدیرعامل شرکت برق گلستان خواستار همکاری مشترکان در مصرف برق شد و تاکید کرد: ‌برق مشترکین پرمصرف قطع خواهد شد.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای بند 9 بخشنامه معاون اول ریاست محترم جمهوری و نامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان در خصوص برخورد با مشترکان پر مصرف، این شرکت پس از یک مرحله اخطار به مشترکین پر مصرف ظرف مدت 24 ساعت در صورت عدم توجه مشترکین به نوصیه ها و اخطارهای داده شده، برق این مشترکین قطع خواهد شد.

وی به مشترکین توصیه کرد: برای بهره مندی همه اقشار جامعه از انرژی برق پایدار و مطمئن، همگی با اراده و عزم ملی، ‌استفاده صحیح از انرژی برق را در پیش بگیریم.

شرکت توزیع برق گلستان 421 هزار مشترک برق دارد.