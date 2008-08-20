ساده ترین روش استخراج ماده ضد سرطانی از برگ درخت زیتون ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبریه فتحی - مجری طرح با بیان اینکه در این تحقیق موفق به ارائه روشی ساده برای استخراج "اولئوروپین" از برگ درخت زیتون شده اند گفت: الئوروپین یک آنتی باکتریال و آنتی ویروس قوی در عصاره برگ درخت زیتون است که در اندازه گیری این مایع با استفاده از hplc از حلال آب دیونیزه واستونیتریل استفاده شده است.

وی به شرایط استخراج الئوروپین از برگهای درخت زیتون اشاره کرد و اظهار داشت: حلال استخراج آب دیونیزه با ph3 و دمای 60 درجه سانتیگراد در مدت زمان 4 ساعت شرایط مناسب استخراج این ماده است.

مجری طرح با بیان اینکه با این شرایط توانستیم الئوروپین با خلوص حدود 60 درصد به دست آوریم تأکید کرد: برای تولید صنعتی باید این خلوص به حدود 90 درصد برسد.

فتحی اضافه کرد: میزان الئوروپین به دست آمده در این روش به نوع برگ درخت زیتون بستگی دارد و در آزمایشات انجام شده از درختان مناطق مختلف کشور، از برگ درختان زیتون شیراز و کرمان بیشترین مقدار این ماده استخراج شده است.

مجری طرح خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت الئوروپین، از این روش توسعه یافته که منطبق بر تکنیکهای روز است می توان در صنایع غذایی ، مواد دارویی و مواد آرایشی و بهداشتی استفاده کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: الئوروپین یک آنتی اکسیدانت قوی است و می تواند فعالیت آنتی ویروس قوی به ویژه در برابر ویروسهای پیچیده همچونHIV فعالیت آنتی میکروبی و آنتی باکتریالی از خود نشان دهد و قادر است به عنوان یک عامل رادیکالی بسیار قوی عمل کند و سکته های قلبی و نیز خطر سرطانهای مختلف را کاهش دهد ضمن آنکه به عنوان عاملی برای دفع حشرات و نیز عاملی در برابر پاتوژنها باشد.