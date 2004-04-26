از خبر شماره 73496 استفاده نشود

بنابه درخواست سازمان چاي كشور لطفا از خبر پرداخت وام بلاعوض از سوي دولت به چايكاران به هيج وجه استفاده نشود.

سازمان چاي با ارسال نمابري به خبرگزاري مهر اعلام كرده است نظر به اينكه تعيين بهره برداري از باغات چاي در دست تصميم گيري است لذا خبر مربوط پرداخت وام بلاعوض به چايكاران كان لم يكن تلقي مي شود.

در اين نمابر آمده است متعاقبا تصميمات گرفته شده در اين باره به اطلاع خواهد رسيد.