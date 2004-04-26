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۷ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۶:۲۵

قابل توجه مراجعه كنندگان گرامي

از خبر شماره 73496 استفاده نشود

از خبر شماره 73496 استفاده نشود

مراجعه كنندگان گرامي لطفا از خبر شماره 73496 كه در ساعت 15 و 26 دقيقه امروز منتشر شده است استفاده نكنيد

بنابه درخواست  سازمان چاي كشور لطفا از خبر پرداخت وام بلاعوض از سوي دولت به چايكاران به هيج وجه استفاده نشود.
سازمان چاي با ارسال نمابري به خبرگزاري مهر اعلام كرده است نظر به اينكه تعيين بهره برداري از باغات چاي در دست تصميم گيري است لذا خبر مربوط پرداخت وام بلاعوض به چايكاران كان لم يكن تلقي مي شود.
در اين نمابر آمده است متعاقبا تصميمات گرفته شده در اين باره به اطلاع خواهد رسيد.

کد مطلب 73526

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