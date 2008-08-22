جهاددانشگاهی از قرارداد با صنعت درآمدی ندارد

دکتر حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جهاددانشگاهی به خاطر حفظ ارزشهای این نهاد انقلابی با وجود اجرای خوب و مناسب قرارداد‌ها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزدها و خدمات عموماً درآمدی از محل اجرای این قراردادها ندارد.

وی هدف اصلی جهاددانشگاهی از اجرای این قرارداد‌ها را کاربردی کردن دانش و فناوری تولید شده و ایجاد اطمینان در جامعه و صنایع نسبت به استفاده از خدمات و محصولات با تکنولوژی ایرانی دانست.

طیبی افزود: پس از طی دوران بلوغ ارائه خدمات و محصولات با فناوری ایرانی در جهاددانشگاهی، دانش فنی تولید آن به بخش خصوصی، غیردولتی و سایر متقاضیان واگذار شده تا به صورت حرفه‌ای به جامعه و صنایع ارائه شوند.

وی الزام پروژه های بزرگ دولتی و غیردولتی به استفاده از خدمات و محصولات ایرانی، فرهنگ ‌سازی رسانه ها برای استفاده مردم از اجناس با کیفیت ایرانی، کنترل ورود اجناس بی ‌کیفیت و ارزان چینی و خارجی به بازار را از راههای ترغیب سرمایه گذاران صنعتی به خرید دانش و فناوری ایرانی برشمرد.

رئیس جهاددانشگاهی یادآور شد: در هر صورت تصور درآمدزایی جهاددانشگاهی و سازمانهای مشابه از محل کاربردی کردن فناوریهای تولیدی باید اصلاح شود تا زمینه افزایش بودجه های پژوهشی جهاددانشگاهی جهت توسعه فعالیتها فراهم شود.