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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۴۲

دکتر طیبی در گفتگو با مهر:

جهاددانشگاهی از قرارداد با صنعت درآمدی ندارد

جهاددانشگاهی از قرارداد با صنعت درآمدی ندارد

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر این نکته که این نهاد از قراردادهای کاری خود با صنعت درآمدی ندارد گفت: به خاطر حفظ ارزشهای جهاددانشگاهی در اجرای خوب و مناسب قرارداد‌ها، درآمدی از محل اجرای این قرارداد نصیب جهاددانشگاهی نمی‌شود.

دکتر حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جهاددانشگاهی به خاطر حفظ ارزشهای این نهاد انقلابی با وجود اجرای خوب و مناسب قرارداد‌ها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزدها و خدمات عموماً درآمدی از محل اجرای این قراردادها ندارد.

وی هدف اصلی جهاددانشگاهی از اجرای این قرارداد‌ها را کاربردی کردن دانش و فناوری تولید شده و ایجاد اطمینان در جامعه و صنایع نسبت به استفاده از خدمات و محصولات با تکنولوژی ایرانی دانست.

طیبی افزود: پس از طی دوران بلوغ ارائه خدمات و محصولات با فناوری ایرانی در جهاددانشگاهی، دانش فنی تولید آن به بخش خصوصی، غیردولتی و سایر متقاضیان واگذار شده تا به صورت حرفه‌ای به جامعه و صنایع ارائه شوند.

وی الزام پروژه های بزرگ دولتی و غیردولتی به استفاده از خدمات و محصولات ایرانی، فرهنگ ‌سازی رسانه ها برای استفاده مردم از اجناس با کیفیت ایرانی، کنترل ورود اجناس بی ‌کیفیت و ارزان چینی و خارجی به بازار را از راههای ترغیب سرمایه گذاران صنعتی به خرید دانش و فناوری ایرانی برشمرد.

رئیس جهاددانشگاهی یادآور شد: در هر صورت تصور درآمدزایی جهاددانشگاهی و سازمانهای مشابه از محل کاربردی کردن فناوریهای تولیدی باید اصلاح شود تا زمینه افزایش بودجه های پژوهشی جهاددانشگاهی جهت توسعه فعالیتها فراهم شود.

کد مطلب 735268

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