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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۰۵

توزیع لامپ کم مصرف بین کارکنان دولت در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: لامپ کم مصرف یارانه ای بین کارکنان ادارات همدان توزیع می شود.

حاجی رضا تیموری با بیان اینکه این امر در راستای استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف برق انجام می شود، اظهار داشت: لامپ های کم مصرف یارانه ای به صورت اقساط 4 ماه در اختیار کارکنان سازمان ها قرار می گیرد.

تیموری ادامه داد: لامپهای در نظر گرفته شده برای توزیع دارای توان 7، 11، 15، 25 وات است و ادارات باید با معرفی نماینده خود به شرکت توزیع نیروی برق نسبت به تهیه لامپها اقدام کند.

وی خاطر نشان کرد: تولید لامپهای 25 وات با محدودیت رو به روست ولی در مورد لامپ های 17، 11، 15 وات شمعی برای استفاده در لوستر محدودیتی وجود ندارد.

کد مطلب 735275

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