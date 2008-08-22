توزیع لامپ کم مصرف بین کارکنان دولت در همدان

حاجی رضا تیموری با بیان اینکه این امر در راستای استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف برق انجام می شود، اظهار داشت : لامپ های کم مصرف یارانه ای به صورت اقساط 4 ماه در اختیار کارکنان سازمان ها قرار می گیرد .

تیموری ادامه داد: لامپهای در نظر گرفته شده برای توزیع دارای توان 7 ، 11 ، 15 ، 25 وات است و ادارات باید با معرفی نماینده خود به شرکت توزیع نیروی برق نسبت به تهیه لامپها اقدام کند .