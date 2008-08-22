348 هزار نفر در ایلام از خدمات پزشک خانواده بهره مند هستند

دکتر کورش ساکی در گفتگو با خبرنگار در ایلام اظهار داشت: از جمعیت 600 هزار نفری استان ایلام بالغ بر 348 هزار نفر در این استان از خدمات پزشک خانواده بهره مند هستند.

وی بیان داشت: این تعداد افراد از جمعیت روستایی استان ایلام هستند و برای ارائه خدمات به این افراد 51 مرکز بهداشت در اکثر مناطق این استان فعالیت دارند.

این مسئول با اشاره به اینکه طرح پزشک خانواده از استقبال خوبی توسط روستاییان استان ایلام برخوردار بوده است، خاطر نشان کرد: در این طرح هزینه های مربوط به ویزیت، دارو و...بیمار کمتر از قبل می شود.

ساکی یادآور شد: در این طرح 75 پزشک عمومی، 57 ماما، 51 داروخانه و 49 آزمایشگاه در استان ایلام فعالیت دارند و کلیه خدمات ممکن را بیماران روستایی ارائه می دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام درباره بودجه دانشگاه علوم پزشکی این استان گفت: بودجه جاری دانشگاه افزایش نداشته است ولی بودجه عمرانی این دانشگاه نسبت به سال قبل چند درصد افزایش داشته است.