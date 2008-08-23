خرید گندم در استان مرکزی 160 درصد کاهش یافت

غلامحسین خدرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در مجموع 263 هزار تن گندم تاکنون در استان مرکزی تولید شد که کشاورزان تنها 73 هزار تن آن را به تعاونیها فروختند.

وی با اشاره به اینکه، بخشی ازگندم مازاد کشاورزان را دلالان خریداری کردند، اضافه کرد: همچنین کشاورزان بخشی از گندم را برای کاشت سال آتی و استفاده خود نگهداری کردند.

خدرایی خاطر نشان کرد: سال گذشته 447 هزار تن گندم در استان تولید شد و تولید امسال با 46 درصد کاهش به 263 هزار تن رسید که 73 هزار تن آن خریداری شد.

وی عنوان کرد: قیمت تضمینی امسال خرید گندم دو هزار و800 ریال برای هر کیلوگرم است که برای گندمهای پاک تا چهار هزار و 90 ریال نیز می رسد.

وی با اشاره به اینکه برخی دلالان در استان قیمت سه هزار و 200 ریال برای هر کیلوگرم گندم به کشاورزان پرداخت می کنند اظهار داشت: سطح زیرکشت گندم آبی استان مرکزی 70 هزار و 813 هکتار و گندم دیم، 139 هزار و 842 هکتار در سال زراعی جاری است.

خدرایی خاطر نشان کرد: میـانگین عمـلکرد بـرداشت از گندمزارهای آبی استان امسال سه هزار و 700 کیلوگرم در هکتار و برای گندمزارهای دیم 600 کیلوگرم در هکتار بوده است.

