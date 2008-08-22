تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم

به گزارش خبرنگار مهر در همدان ، ابوعلی حسین بن عبدالله معروف به ابن سینا در سال 370 هجری قمری در افشنه یا خورمشین متولد شد و در بخارا به کسب علم پرداخت، پدرش از مردم بلخ و مادرش ستاره از اهل افشنه نزدیک بخارا بود.

ابن سینا ادبیات، قرآن، فقه و حساب را نزد پدر آموخت و سپس نزد "ابوعبدالله ناتلی" منطق، هندسه و نجوم را فرا گرفت و از آن پس به تعقیب علوم طبیعی، مابعدالطبیعه و طب پرداخت.

ابن سینا پس از معالجه نوح بن منصور پادشاه سامانی به دربار نوح راه یافت و در سن 21 سالگی شروع به تالیف کتب مختلف نمود و پس از چندی در سراسر ایران شهرت یافت .

وی سالهای آخر عمر خود را در اصفهان در حمایت علاءالدوله کاکویه گذرانید و در سفری که همراه او به همدان آمد بیمار شد و به سال 428 درگذشت.

او بی شک از نوابغ روزگار است. ابن سینا عمر خود را در راه کسب علم و دانش و تالیف کتب مختلف صرف کرد و آنی از کار علمی فراغت نیافت .

تعداد تالیفات او تا یکصد و بیست کتاب گفته شده که اغلب آنها به زبان عربی است و از آن جمله کتاب شفا در فلسفه و حکمت، قانون در طب و اشارات است که شهرت جهانی دارد.

بوعلی‌سینا دانشمندی است که پس از گذشت هزار سال از زمان وفاتش، هنوز مکتب فکری و فلسفی حکیمانه‌ ای که پایه‌گذاری کرد مورد توجه محافل آکادمیک ایران و جهان قرار دارد .

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همدان و بوعلی به عناصر بی بدیلی تبدیل شده اند که هر دو تاریخی عظیم دارند

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بعد اسلامی بوعلی سینا نباید به فراموشی سپرده شود

نماینده مردم همدان در مجلس بوعلی‌سینا را شخصیت ممتاز جهان اسلام معرفی کرد و گفت: شیخ را به عنوان فردی که مورد قبول علمای جهان بوده و از جایگاه ممتازی برخوردار است باید به جامعه معرفی کردحمید رضا حاجی‌بابایی افزود: بوعلی‌سینا پس از عبور از شهرهای مختلف همچون گرگان و ری، همدان را برای اسکان خود انتخاب کرد و این دو یعنی ‌بوعلی‌سینا و همدان‌، با توجه به وی‍‍ژگی‌های خاصی که دارند به عناصری بی‌بدیل تبدیل شده‌اند.وی ادامه داد: شیخ به عنوان یک چهره و شخصیت بین‌المللی در علم بی‌بدیل بوده و همدان نیز در تاریخ و تمدن بی‌بدیل است و این دو در این ویژگی با یکدیگر شریک هستند.حاجی‌بابایی تصویب یک ردیف اعتبار برای بنیاد ‌بوعلی‌سینا را از اقدامات مجلس شورای اسلامی در راستای معرفی شیخ اعلام کرد و افزود: بنیاد بوعلی سینا باید همایش‌های بزرگ و در سطح شأن شیخ برگزار کندمدیر حوزه علمیه همدان نیز گفت: در شناساندن و معرفی ابعاد مختلف شخصیتی بوعلی‌سینا، باید از افراد اهل فن و آگاه کسب اطلاع کردحجت‌الاسلام موسوی اصفهانی افزود: در تحقیقها و پژوهشها پرداختن به مسائل جنبی ضرورتی ندارد زیرا موضوع اصلی را تحت‌الشعاع قرار می دهدوی خاطرنشان کرد: پژوهشهای کاربردی و موثر در شناخت شیخ لازم است و باید سرمایه گذاریها در این راستا باشد و به تمام ابعاد شخصیتی این عالم گرانقدر پرداخت

مدیر حوزه علمیه یادآور شد: نباید در این پژوهشها تنها به بعد ملی حجت الحق توجه شود و بعد اسلامی او به فراموشی سپرده شود، چرا که بوعلی‌سینا علاوه بر اینکه یک دانشمند است، یک عالم و استاد الهیات بوده و در دینمداری سرآمد دیگران است .

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ایجاد کرسی حکیم بوعلی سینا در دانشگاه ها ضروری است

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"تا بدانجا رسید دانش من، که بدانم همی نادانم"

مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز بوعلی‌سینا را یک حکیم مشایی معرفی کرد که توانست از طریق عقل به شناخت جهان برسدحجت‌الاسلام سیدآقا حسینی، عقلگرایی را از تفکرات شیخ دانست و گفت: تاکنون هیچ فردی نتوانسته در حکمت مشایی نظیر شیخ اظهار نظر کند و به توصیف جهان بپردازدوی افزود: بوعلی‌سینا دارای مختصاتی است که کمتر انسانی را می توان با این ویژگیها پیدا کرد، شیخ نه تنها یک فیلسوف کم‌نظیر در تاریخ است بلکه شیخ را باید یک عارف ببینیم که قابل مقایسه با دیگر عارفان نیستحسینی ادامه داد: حکمت بوعلی‌سینا با خردش آمیخته شده و خرد شیخ نیز آمیخته با عرفان است که او را نسبت به دیگر اندیشمندان ممتاز کرده است و نباید شک داشت که فلسفه در ایران مدیون شرف‌‌الملک بوعلی‌سینا است و بزرگانی همچون سهروردی و ملاصدرا نیز حکمت خود را از شیخ عاریه گرفته اند، بنابراین چنانچه بوعلی‌سینا متولد نمی‌شد فلسفه نیز همانند امروز در این کشور رونق نداشتوی با اشاره به تدریس بسیاری از کتابهای شیخ در دانشگاههای معتبر جهان در مقطع تحصیلات تکمیلی، اظهار داشت: کتابهای شیخ نه تنها قدیمی نشده بلکه هنوز هم دارای یک سری تازگی‌ها، لطایف و زیبایهای آفرینش است که زمان و مکان نمی شناسد و در همه جا قابلیت مطرح شدن داردنماینده مردم نهاوند در مجلس نیز عنوان کرد: بوعلی‌سینا از جامعیت برخوردار بوده و فردی است که توانست بین فرهنگ ایرانی و اسلامی پیوند بزندمهدی سنایی افزود: تضارب فرهنگ‌ها در اندیشه شیخ از ویژگیهای بارز اوست که توانسته به خوبی فرهنگ‌های مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهدوی یادآور شد: در عصر کنونی باید بیش از پیش به فلسفه اسلامی شیخ توجه کرده و آن را به عنوان مظهر هویتی کشورهای اسلامی به جوانان معرفی کردنماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس نیز ایجاد کرسی حکیم بوعلی‌سینا را در دانشگاه‌ها ضروری دانست و افزود: با ایجاد این کرسی، همه دانشجویان با گذراندن حداقل 2 یا 4 واحد درسی، بیشتر با شیخ آشنا می‌شوندعیسی جعفری ادامه داد: تدریس واحدهای درس عمومی درخصوص بوعلی‌سینا یک امر ضروری است همانند تدریس وصیت‌نامه حضرت امام خمینی (ره)، که یک کار پسندیده بوده و هستوی شیخ‌الرئیس را اسوه اخلاق معرفی و اظهار کرد: شیخ در همه حال افراد را به داشتن اخلاق نیک تشویق می‌کرد و همیشه در کنار کلاس‌های درس، بر داشتن اخلاق نیک و پسندیده تاکید می‌کردجعفری تصریح کرد: بوعلی‌سینا حاکمان را از جنگ و ستیز و قاضی‌ها را از برخورد نامناسب و قضاوت نادرست برحذر می‌داشت که اینها نشان از برجسته بودن ویژگی‌های اخلاقی شیخ استاین نماینده مجلس شورای اسلامی مدفون بودن حکیم در همدان را افتخار مردم این استان دانست و یادآور شد: وجود چنین اندیشمندانی در کشور، وظیفه عالمان را در تلاش بیشتر و پیمودن مدارج علمی سنگین‌تر می‌کند و باید در عصر حاضر نیز افرادی همانند شیخ را تربیت کردفرماندار همدان نیز با اشاره به اینکه شیخ از زوایای مختلف قابل بررسی است، اظهار کرد: بوعلی‌سینا یک متفکر و پیشرو بود که فراتر از زمان خود حرکت کردفامیل کریمی افزود: شیخ قابل مقایسه با قرینه‌های گذشته نیست و باید او را در فضای فعلی ذهنها و به صورت مغز متفکر و انسانی فکور که حاضر، پیشرو و موثر برزمان است، مجسم کرد

وی حرکت در مسیر پویندگی و بالندگی فکر و اندیشه جامعه را با محوریت بوعلی‌سینا ممکن دانست و تصریح کرد: طوری باید در این مسیر حرکت کرد که تمامی افکار را به سمت شیخ سوق داد و زمینه های بهره مندی از او را فراهم کرد .

فامیل کریمی تاکید کرد: این باور باید در همه مدیران به خصوص مدیران ارشد به وجود آید و به عنوان یک اصل مسلم آن را بپذیرند و از حوزه تربیت کانون خانواده تا کانون مدیریتی باید با محوریت شیخ حرکت کنند و چنانچه مسیر حرکت بدین صورت باشد میتوان امید داشت که در حوزه آموزش عالی مسیری درست را برای تربیت فرزندان خود تعریف کرده ایم .

به هر حال در یک کلام باید گفت ابوعلی سینا عصاره بشر نوع ایرانی است سرشار از هوش و ذکاوت و تلاش و پویایی که همه علوم را یکجا در خود دارد و بدون کوچکترین تفاخری پس از سالها علم آموزی اذعان می کند که "تا بدانجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم".