420 نفر در رودباربه شغل زنبورداری اشتغال دارند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار در گفتگو با خبرنگار مهر در رودبار، افزود: این شهرستان با تولید 42 تا 45 تن عسل در سال نقش ارزنده ای در تامین عسل مورد نیاز کشور دارد.

وی همچنین گفت: در سال جاری 37 تن عسل به ارزش چهار میلیارد ریال درشهرستان رودبار تولید و به بازار مصرف عرضه شده است.

رنگیدن، دلایل کاهش تولید عسل در سال جاری در رودبار را تلفات ناشی از سرمای شدید زمستان و عدم بارش مناسب در بهار و فصول مختلف سال دانست.

مدیرجهاد کشاورزی رودبار ادامه داد: هر ساله به طور میانگین حدود 15 نفر زنبوردار با پنج هزار کلنی کندوی زنبور عسل از شهرستانهای آستارا و تالش به این شهرستان مهاجرت می کنند.

