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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۴۲

مدیر جهاد کشاورزی رودبار:

420 نفر در رودباربه شغل زنبورداری اشتغال دارند

420 نفر در رودباربه شغل زنبورداری اشتغال دارند

رشت - خبرگزاری مهر: تیمور رنگیدن گفت: رودبار دارای 420 نفر زنبوردار با تعداد کلنی هفت هزار و 787 کندوی زنبور عسل، یکی از قطبهای زنبورداری استان گیلان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار در گفتگو با خبرنگار مهر در رودبار، افزود: این شهرستان با تولید 42 تا 45 تن عسل در سال نقش ارزنده ای در تامین عسل مورد نیاز کشور دارد.

وی همچنین گفت: در سال جاری 37 تن عسل به ارزش چهار میلیارد ریال درشهرستان رودبار تولید و به بازار مصرف عرضه شده است.

رنگیدن، دلایل کاهش تولید عسل در سال جاری در رودبار را تلفات ناشی از سرمای شدید زمستان و عدم بارش مناسب در بهار و فصول مختلف سال دانست.

مدیرجهاد کشاورزی رودبار ادامه داد: هر ساله به طور میانگین حدود 15 نفر زنبوردار با پنج هزار کلنی کندوی زنبور عسل از شهرستانهای آستارا و تالش به این شهرستان مهاجرت می کنند.

کد مطلب 735327

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