54 درصد روستاهای آمل فاقد آسفالت است

سید محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل این میزان را تاسف بار خواند و افزود: کمبود منابع لازم اعتباری و مصالح مورد نیاز و گرانی قیر از اصلی ترین دلایل تاخیر و کندی در آسفالت راه های روستایی در شهرستان آمل است.

به گفته وی برای زیرسازیهای مناسب و آسفالت راه روستایی در آمل در مجموع به بیش از 150 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رئیس اداره راه و ترابری آمل تصریح کرد: امسال این اداره اعتبار دو و نیم میلیارد تومان را به اداره کل راه و ترابری استان پیشنهاد داده که منتظر تصویب آن هستیم.

نظری تاکید کرد: کمکهای خودیاری روستاییان که قبلا در آسفالت راههای روستایی کمک می کردند حذف شده و فقط با منابع اعتباری راه و ترابری در روستاها زیرسازی و آسفالت می شود.

وی با بیان اینکه شهرستان آمل در مجموع هزار و 74 کیلومتر راه روستایی دارد، اظهار کرد: تاکنون فقط 46 درصد از روستاهای این شهرستان آسفالت شده است.

نظری با اشاره به اینکه 9 طرح روستایی در بخشهای مرکزی و لاریجان آمل هم آماده بهره برداری شده است از اجرای شش طرح در دست اقدام این اداره در این بخشها خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: این طرح اکنون حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان امسال بهره برداری می شود.

شهرستان 350 هزار نفری آمل بیش از 350 روستا دارد.

