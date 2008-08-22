بزرگترین مجموعه ورزشی کارگران مازندران 93 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

علی نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: این مجموعه ورزشی در زمینی به مساحت سه هکتار در کنار شهرک صنعتی بابکان آمل واقع شده است.

وی افزود: استادیوم ویژه فوتبال، سالن چند منظوره، زمینهای روباز از امکانات ویژه و منحصر به فرد این مجموعه است.

رئیس اداره کار، امور اجتماعی و اشتغال آمل با بیان اینکه تاکنون حدود هفت میلیارد ریال برای ساخت و تجهیز مجموعه ورزشی کارگران آمل هزینه شده است، تصریح کرد: کار پایانی این مجموعه شامل آسفالت محوطه، فضای سبز و کاشت چمن زمین فوتبال در حال انجام است.

نیاز آذری با بیان اینکه کار ساخت این مجموعه ورزشی از سال 87 آغاز و تاکنون بهره برداری نشده است، ابراز امیدواری کرد: این مجموعه ورزشی به زودی به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه تیم کارگران آمل هم اکنون در 12 رشته ورزشی فعالیت دارند، خاطر نشان کرد: تیمهای والیبال، کشتی، وزنه برداری و تنیس روی میز کارگران آمل هم اکنون در سطح کشور نیز صاحب عنوان هستند.

