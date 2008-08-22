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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۴۱

دژاکام به بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر می‌رود

دژاکام به بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر می‌رود

امیر دژاکام قصد دارد طرحی از سیروس کهوری‌نژاد را با نویسندگی ایوب آقاخانی به بخش بین‌الملل بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ارائه دهد.

این نویسنده و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: کهوری‌نژاد طرحی به من پیشنهاد داد که بخش اعظم قصه آن در دریا اتفاق می‌افتد و مربوط به خیلج فارس و جزایر جنوبی ایران است. قرار است این طرح را آقاخانی به نمایشنامه تبدیل کند.

دژاکام ادامه داد: این اثر شش بازیگر دارد که کهوری‌نژاد، محمد حاتمی، یاسر خاسب و محمد حمزه‌ای بازیگران مرد آن هستند و هنوز دو بازیگر زن مشخص نشده‌اند. قصد دارم این اثر را به بخش بین‌الملل بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر ارائه دهم.

وی که در حال بازی در مجموعه "ترانه مادری" حسین سهیلی‌زاده است، درباره دیگر فعالیت‌های خود گفت: پس از اجرای نمایش "زمین و چرخ" در چند شهر، مذاکره‌هایی برای اجرای آن در نقاط دیگر نیز انجام شده که وضعیت اجراها قطعی نیست.

دژاکام دو نمایش "سه‌گانه میتراس" و "امپراتور و آنجلو" را اسفندماه 86 همزمان در سالن چهارسو به صحنه برد.

کد مطلب 735352

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