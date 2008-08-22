این نویسنده و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: کهورینژاد طرحی به من پیشنهاد داد که بخش اعظم قصه آن در دریا اتفاق میافتد و مربوط به خیلج فارس و جزایر جنوبی ایران است. قرار است این طرح را آقاخانی به نمایشنامه تبدیل کند.
دژاکام ادامه داد: این اثر شش بازیگر دارد که کهورینژاد، محمد حاتمی، یاسر خاسب و محمد حمزهای بازیگران مرد آن هستند و هنوز دو بازیگر زن مشخص نشدهاند. قصد دارم این اثر را به بخش بینالملل بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر ارائه دهم.
وی که در حال بازی در مجموعه "ترانه مادری" حسین سهیلیزاده است، درباره دیگر فعالیتهای خود گفت: پس از اجرای نمایش "زمین و چرخ" در چند شهر، مذاکرههایی برای اجرای آن در نقاط دیگر نیز انجام شده که وضعیت اجراها قطعی نیست.
دژاکام دو نمایش "سهگانه میتراس" و "امپراتور و آنجلو" را اسفندماه 86 همزمان در سالن چهارسو به صحنه برد.
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