این نویسنده و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: کهوری‌نژاد طرحی به من پیشنهاد داد که بخش اعظم قصه آن در دریا اتفاق می‌افتد و مربوط به خیلج فارس و جزایر جنوبی ایران است. قرار است این طرح را آقاخانی به نمایشنامه تبدیل کند.

دژاکام ادامه داد: این اثر شش بازیگر دارد که کهوری‌نژاد، محمد حاتمی، یاسر خاسب و محمد حمزه‌ای بازیگران مرد آن هستند و هنوز دو بازیگر زن مشخص نشده‌اند. قصد دارم این اثر را به بخش بین‌الملل بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر ارائه دهم.

وی که در حال بازی در مجموعه "ترانه مادری" حسین سهیلی‌زاده است، درباره دیگر فعالیت‌های خود گفت: پس از اجرای نمایش "زمین و چرخ" در چند شهر، مذاکره‌هایی برای اجرای آن در نقاط دیگر نیز انجام شده که وضعیت اجراها قطعی نیست.

دژاکام دو نمایش "سه‌گانه میتراس" و "امپراتور و آنجلو" را اسفندماه 86 همزمان در سالن چهارسو به صحنه برد.