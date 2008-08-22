آل احمد درباره آخرین وضعیت فیلم خود به خبرنگار مهر گفت: محمود موسوینژاد صداگذاری فیلم را انجام میدهد و مراحل فنی تا یکماه دیگر به پایان میرسد. احتمال شرکت "پوسته" در جشنواره وجود دارد و اگر مشکلی پیش نیاید و فیلم آماده باشد، آن را در جشنواره اکران میکنیم.
فیلم سینمایی "پوسته" داستان مردی است که به دلیل وجود بعضی مسائل در هویت خود بازنگری میکند. حمید فرخنژاد نقش اصلی این فیلم را بازی میکند و الناز شاکردوست، مریم کاویانی و امیر غفارمنش دیگر بازیگران آن هستند که به تهیهکنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربه تولید میشود.
سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمد آلادپوش، تدوینگر: سهراب خسروی، صدابردار: محمد امامی، چهرهپرداز: عباس عباسی، عکاس: حمیدرضا کشانی، مدیر تولید: محمود محمدطائمه، روابط عمومی: حامد سیروسکبیری، مجری طرح: اتاق هنر، مشاور کارگردان: علیرضا رئیسیان و مشاور تهیه: سیدجمال ساداتیان.
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