"قضاوت" شیبانی در پایان راه است

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تهیهکنندگی رضا جودی داستان زوجی جوان است که در تدارک برگزاری جشن سالگرد ازدواج مرد در یک حادثه تصادف کشته میشود. پلیس نشانهای از سوء قصد نمییابد، ولی عکس دختری ناشناس در وسایل شخصی همراه او موجب تردید میشود.
آناهیتا نعمتی در نمایی از فیلم "قضاوت"
در فیلم تلویزیونی "قضاوت" مهدی احمدی و آناهیتا نعمتی نقشهای فرهاد و مهناز را ایفا میکنند و بابک حمیدیان، رضا افشار و هومن برقنورد دیگر بازیگران پروژه هستند که برای گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه میشود. فیلمنامه این فیلم 90 دقیقهای را مسعود بهبهانینیا نوشته است.
به گفته جودی فیلم اکنون مراحل پایانی آهنگسازی و صداگذاری را سپری میکند که به ترتیب به عهده کارن همایونفر و سیامک مهماندوست است. دیگر عوامل پروژه عبارتند از حمیدرضا پناهی تصویربردار، جواد مقدس صدابردار، حامد تفرشی طراح صحنه و لباس، سارا یوسفی طراح گریم و شهاب علیبخشی مدیر تولید.
جودی مجموعه تلویزیونی "در روز روشن اتفاق افتاد" را به کارگردانی رضا کریمی در مرحله پیشتولید دارد.
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