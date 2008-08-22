بیمه خدمات درمانی روستایی بیش از یک میلیون کرمانی را زیر پوشش قرارداده است

محمد جعفری در گفتگو با مهر اظهار داشت: همزمان با ساماندهی بیمه خدمات درمانی بحث پزشک خانواده در برنامه چهارم توسعه مطرح و پزشک خانواده این افراد نیز مشخص شده است.

محمد جعفری با اشاره به پراکندگی افراد بیمه شده روستایی و عشایر افزود: اداره کل بیمه خدمات درمانی با انعقاد قرارداد با مراکز درمانی روستایی در راستای ارائه خدمات پزشک خانواده، در شهرهای زیر 20 هزارنفرجمعیت نیز از بخش خصوصی استفاده کرد .

جعفری گفت: در چارچوب این طرح نخستین سطح پزشکی در روستاها راه اندازی و علاوه بر آن طرح نظام ارجاع بیمارانی که در روستا قابل درمان نباشند توسط پزشک خانواده به متخصص، اجرا شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر طرح پزشک خانواده با فعالیت 305 پزشک، 203 ماما، 195 داروخانه و 80 آزمایشگاه در سطح روستاهای استان کرمان در حال اجرا است .

سرپرست اداره کل بیمه خدمات درمانی کرمان ادامه داد: خدمات پزشک خانواده در 210 مرکز دولتی و خصوصی طرف قرارداد ارائه می شود و روستائیان در این مرکز دارای پرونده سلامت هستند.

وی با اشاره به کمبود 50 پزشک در استان کرمان گفت: ماهانه توسط اداره کل خدمات درمانی کرمان حدود 10 میلیارد ریال برای دستمزد پزشک، ماما، و خدمات درمانی سطح یک پزشک خانواده و حدود 30 میلیارد ریال به موسسات طرف قرارداد با بیمه خدمات درمانی پرداخت می شود .

