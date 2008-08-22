این بازیگر با اشاره به تفاوتهای نقشی که در فیلم بازی میکند به خبرنگار مهر گفت: "شمارش معکوس" فیلمنامهای متفاوت و جذاب دارد و نقشی که من در آن بازی میکنم با دیگر نقشهایم متفاوت است. این شخصیت ویژگیهایی دارد که او را خاص میکند و 90 درصد تصویربرداری آن انجام شده است.
فولادوند افزود: من قبل از این با باباییان در فیلم سینمایی "گاهی واقعی" به کارگردانی رامین لباسچی همکاری کردهام. نگاه حاکم بر تولید "شمارش معکوس" کاملا سینمایی است و در این پروژه با عوامل حرفهای همکاری میکنم. این امتیازها باعث میشود به نتیجه کار امیدوار شوم.
بازیگر فیلمهای "مارال"، "شاخه گلی برای عروس" و "رز زرد" گفت: "گاهی واقعی" از بهترین فیلمهایی است که بازی کردهام، اما متاسفانه شرایط اکران آن مهیا نشد. این فیلم از آثار متفاوت سینمای ایران است. دو فیلم "چشمک" و "شب حورا" را هم آماده نمایش دارم که در دومی نقشی متفاوت بازی کردهام.
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