تاخیر 4 ساله در ساخت آزادراه 23 کیلومتری تهران- پردیس

مجری ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: به دلیل تاخیرهای به وجود آمده در روند ساخت آزادراه تهران- پردیس تنها یک باند از این آزادراه تا پایان سال به بهره بر داری می رسد.

محمد رضا منتظری در گفتگو با مهر گفت: میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه در حال حاضر 75 درصد است و پیش بینی می شود تا پایان سال فقط یک باند آن افتتاح شود.

مجری ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: طبق برنامه هر دو باند آزادراه تهران- پردیس باید تا بهمن ماه سال جاری افتتاح می شد اما به دلیل مشکلات اجرایی تنها یک باند این آزادراه تا پایان سال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی ادامه داد: وجود شرایط سخت در حفر یکی از تونلهای این پروژه و ریزش مداوم آن، جا به جایی دکل های برق در طول مسیر و کمبود سیمان در ابتدای سال جاری و اواخر سال گذشته مهمترین مشکلات اجرایی در روند احداث آزادراه تهران- پردیس محسوب می شود.

منتظری خاطر نشان کرد: در روند اجرای این پروژه ، 5 کیلومتر تونل باید احداث شود که تاکنون4300 متر آن حفر شده است.

این در حالی است که مجری طرح آزادراه تهران- پردیس در گفتگو با مهر از افتتاح هر دو باند این آزادراه تا بهمن ماه سال جاری خبر داده و گفته بود: طبق برنامه باید هر دو باند این آزادراه تا بهمن ماه افتتاح شود اما پس از گذشت چند ماه و نزدیک شدن به زمان افتتاح این پروژه از بهره برداری از یکی از باندهای این آزادراه تا بهمن ماه خبرداد.

حمید عالی نژاد افزوده بود: یکی از دو باند این محور تا بهمن ماه افتتاح می شود و هر دو باند آن نیز تا پایان سال به اتمام می رسد و مشکلی در روند اجرای طرح آزادراه تهران- پردیس وجود ندارد.

مجری طرح آزادراه تهران- پردیس گفته بود: اجرای پروژه آزادراه تهران- پردیس به 105 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و طبق تخصیص اعتباری که تا کنون انجام شده است، به نظر می رسد در تامین بودجه با مشکل جدی مواجه نشود.

به گزارش مهر، پروژه احداث آزادراه تهران- پردیس با مشارکت بانک مسکن، سازمان توسعه راههای ایران، شرکت آزادراه تهران- پردیس و وزارت راه و ترابری در تاریخ 80.08.12 کلنگ زنی و درتاریخ 81.04.15 فعالیت پروژه آغاز شد.

طول مسیر این پروژه 23 کیلومتر و مدت اجرای آن 2 سال پیش بینی شده بود که با وجود گذشت 6 سال از آغاز روند ساخت این طرح، هنوز امیدی به افتتاح رسمی کل پروژه در سال جاری وجود ندارد.