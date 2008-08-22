750 هزار هکتار از اراضی لرستان مناسب احداث باغات مثمر است

ایمان جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، اظهار داشت : این اراضی دارای شیب هستند و با واقع شدن در منطقه زاگرس قابلیت بسیار مناسبی برای احداث باغات مثمر دارند .

وی با اشاره به تاثیر توسعه باغات در رشد اقتصادی و اشتغالزایی استان لرستان ، بیان داشت : در حال حاضر 44 هزار هکتار باغ مثمر در این استان وجود دارد .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان یادآور شد: با توجه به شیب دار بودن اراضی دیم استان میزان فرسایش خاک در این مناطق بالا بوده که با احداث باغات مثمر علاوه بر توسعه باغات استان و مزایای آن از فرسایش خاک در این منطقه جلوگیری می شود .

جمشیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اعتبارت بخش خشکسالی استان، عنوان کرد: در بحث خشکسالی و سرمازدگی محصولات در استان 3 میلیارد و 200 میلیون تومان توسط دولت برای استان مصوب شد .

وی افزود: از این اعتبار تاکنون یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای خرید علوفه مورد نیاز دام ها در استان اختصاص یافته است .

این مسئول خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به خشکسالی ها چهار هزار و 500 تن جو به لرستان اختصاص یافت که از این میزان چهار هزار تن به استان ارسال شده است .