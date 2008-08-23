دکتر احمد علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود : اختصاص این مقدار اعتبار از سوی دولت نهم برای برای مراکز درمانی آذربایجان شرقی بی سابقه است.

وی تصریح کرد : طی سه سال گذشته سه دستگاه سی تی اسکن ،‌یک دستگاه آنژیوگرافی ‌،170 فقره دستگاه تنفس مصنوعی ،‌تعداد زیادی تجهیزات کانل احیای نوزادان ،‌تخت های زایمان و تجهیزات مورد نیاز بیماران پر خطر تهیه و در اختیار شهروندان قرار داده شده است.

خلیلی با بیان اینکه تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی موجب افزایش رضایتمندی شهروندان شده است گفت : بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده ‌در یکی از بیمارستان های تبریز ، مشخص شد به دنبال تجهیز این مرکز درمانی ، میزان رضایتمندی مراجعان از 55 درصد به 80 درصد افزایش یافته است .

دکتر خلیلی مهم ترین عامل نارضایتی شهروندان از ارائه خدمات درمانی آذربایجان شرقی را مربوط به ارجاع بیماران به بیرون از بیمارستان ها برای تهیه اقلام دارویی عنوان کرد و افزود : در برخی از بیمارستان ها به علت کمبود نقدینگی و مشکلات مالی ،‌تهیه اقلام دارویی نسخه ها به خود بیماران سپرده می شود که موجبات نارضایتی آنان را فراهم می کند.

وی با تاکید بر اینکه اصولا" وظیفه تهیه تمام داروها بر عهده بیمارستان هاست افزود : این نارضایتی زمانی به اوج خود می رسد که اطرافیان بیمار مجبور به تهیه نسخه های اضطراری و گران بها در ساعات شب می شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ‌،نامناسب بودن برخورد کارکنان بیمارستانها به ویژه پرستاران را از دیگر عوامل نارضایتی مردم از مراکز خدمات درمانی استان دانست و گفت: پرستاران در مواقع کار زیاد ،‌دچار خستگی مفرط می شوند که ین امر در نحوه برخورد آن ها با بیمار و اطرافیان او تاثیر گذار است.

وی در عین حال با اشاره به استانداردهای جهانی گفت : طبق این استانداردها به ازای هر تخت بیمارستانی وجود 9/0پرستار الزامی است ولی متاسفانه این الگوها در کشورمان رعایت نمی شود.

وی با یادآوری شمار تختهای بیمارستانی آذربایجان شرقی اظهار داشت : بر اساس استانداردهای جهانی باید به جای سه هزار پرستار ‌،تعداد چهار هزار و 500 پرستار ارائه خدمت می کردند.

وی همچنین کیفیت ارائه خدمات اورژانس به شهروندان را مطلوب توصیف کرد و گفت : بر اساس آخرین اطلاعات ،‌جمعیت تحت پوشش اورژانس استان 65 درصد است.

به گفته خلیلی این رقم در مقایسه با سه سال گذشته که 15 درصد بود ،‌بیش از چهار برابر رشد داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین از افتتاح بیش از 30 پروژه درمانی در استان آذربایجان شرقی خبر داد و افزود : با بهره برداری از این پروژه ها که به منتسیت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صورت می گیرد ضریب رضایتمندی شهروندان از خدمات درمانی استان افزایش خواهد یافت.