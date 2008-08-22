استقرار سیستم مدیریت کیفیت جهانی در آموزش و پرورش کرمانشاه

جلال امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد iso2000 در این سازمان گامی در مسیر ارائه خدمات آموزش و پرورش مطابق با آخرین برنامه ها و استانداردها روز دنیا است.

وی افزود: استقرار این سیستم موجب تعالی جویی و بهبود مداوم عملکرد کیفیت در تمامی خدمات و کسب رضایت کلیه طرفهای ذینفع اعم از ارباب رجوع و کارکنان می باشد .

امینی تصریح کرد: بر این اساس، استقرار این سیستم از طریق، مشتری محوری، مشارکت جویی، پیشگیری از نقائص، تبادل اطلاعات، کنترل فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و پشتیبانی به طور حتم موجب حرکت در مسیر توسعه سازمانی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه در سالهای 1385 ، 1386 عنوان اول را در بین دستگاههای دولتی به خود اختصاص داد و این مسئله یکی از دلایل استقرار این سیستم در این سازمان است.