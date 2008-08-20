انتقاد "محقق" از رویکرد وزارت علوم به انجمنهای علمی و فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سومین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی صبح امروز با حضور مهدی محقق رئیس این انجمن در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

محقق در ابتدای این نشست درباره برنامه های گردهمایی مذکور گفت: در این گردهمایی اعضای انجمن که عموماً اساتید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اند حضور دارند. برای گردهمایی 300 مقاله ارسال شده و توسط داوران مورد بررسی و گزینش قرار گرفته است که از این میان بیش از 140 مقاله پذیرفته شده و در روزهای برگزاری گردهمایی ارائه می شود.

وی افزود : در برنامه روز نخست گردهمایی شخصیتهای علمی و فرهنگی مختلفی حضور خواهند داشت که از جمله آنها می توان به حسن حبیبی و غلامعلی حداد عادل اشاره کرد. بخشهای دیگر همایش شامل سخنرانیهای مختلف است که به صورت عمومی ارائه می شود.

رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی درعین حال با انتقاد از کمبود بودجه ای که مسئولان برگزاری همایش با آن مواجه بوده اند گفت : متاسفانه ما نتوانستیم که هزینه مسافرت و اقامت بسیاری از پژوهشگران خارجی را که به این همایش دعوت شده اند تامین کنیم و تنها چند نفر از کشورهای ژاپن، تاجیکستان و افغانستان به عنوان مهمان خارجی حضور دارند. البته شورای گسترش زبان و ادب فارسی قول اعطای هدایایی را به شرکت کنندگان داده است. همچنین بنیاد ایرانشناسی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی حدود پنج میلیون تومان را برای هزینه پذیرایی از مهمانان تقبل کرده اند. شهردار تهران هم قرار است یک مهمانی برای اعضای انجمن ترتیب دهد.

وی ادامه داد : متاسفانه وزارت علوم که انجمنهای علمی را زیر نظر و پوشش خود دارد سالانه حدود دو میلیون و 500 هزار تومان به ما کمک می کند. نباید به انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی مانند انجمن زیتون و پسته و .. نگاه کرد! ما امکانات زیادی در اختیار نداریم. حدود 25 میلیون تومان برای کتاب مثنوی معنوی که اخیرا چاپ شده خرج کرده ایم. برای مقدمه الادب زمخشری هم 12 میلیون تومان خرج کرده ایم که البته همه این پولها از کمکهای مردمی جمع آوری شده است. با این وجود امیدوارم در سالهای آتی اینگونه مشکلات به حداقل برسد.

مهدی محقق در ادامه به محورهای همایش سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی پرداخت و گفت : نقش زبان و ادب فارسی در وحدت ملی ایران، سبک شناسی تاریخ ادبیات و شیوه های نقد ادبی، دستور زبان شناسی و تاریخ زبان فارسی، ادبیات تطبیقی و موضوعات میان رشته ای، انواع ادبی، ادبیات معاصر، نقد و تحلیل عناصر هنری و زیباشناسی زبان و ادبیات فارسی، ادبیات کودک و نوجوان، تحقیقات ایران شناسی و کتابشناسی و نسخه شناسی زبان و ادبیات فارسی محورهای این همایش اند که از چهارشنبه 6 شهریور ماه تا 8 شهریور ماه امسال در محل بنیاد ایرانشناسی برگزار می شود.

رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری دوره بعدی این همایش در یکی از دانشگاههای کشور گفت : هدف ما از برگزاری چنین همایشهایی این است که نسل جوانمان را تشویق کنیم که در این مورد حساس شوند. شرم آور بود برای این مملکت کهن که یک فرنگی مثل ادوراد براون تاریخ ادبیاتمان را بنویسد. آنچه که ما داریم و کشورهای دیگر ندارند، فرهنگ، فلسفه و ادبیات و سابقه کهن فرهنگی ماست.

سومین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ساعت 8:30 روز چهارشنبه شش شهریور ماه و با حضور حدود 150 پژوهشگر داخلی و خارجی این حوزه در محل بنیاد ایرانشناسی آغاز به کار خواهد کرد و تا هشتم شهریور ادامه خواهد یافت.