تأکید مفتی اعظم قدس بر حفظ و نگهداری مقدسات اسلامی

شیخ محمد حسین به مناسبت سی و نهمن سالگرد آتش سوزی مسجدالاقصی طی بیانیه‌ای خواستار سفر مسلمانان به مسجدالاقصی شد و گفت: این اقدام وحشیانه به دنبال اشغال سرزمین قدس انجام شد، از این رو بر همه مسلمانان واجب است در صفی واحد به یاری مسجدالاقصی و مقدسات آن بشتابند.

مسلمانان در صفی واحد به یاری مسجدالاقصی بشتابند

شیخ محمد حسین مفتی اعظم قدس و سرزمین فلسطین در بیانیه ای به مناسبت سی و نهمین سال آتش سوزی مسجدالاقصی که مصادف با 21 آگوست اتفاق افتاد، اظهار داشت: به آتش کشیدن مسجدالاقصی به دنبال اشغال سرزمین قدس انجام شد که بر همه مسلمانان جهان واجب است در صفی واحد به یاری مسجدالاقصی و مقدسات آن بشتابند.

شیخ محمد حسین با بیان اینکه یادبود به آتش کشیدن مسجدالاقصی با شهرک سازی رژیم اشغالگر در قدس و دیگر مناطق فلسطین همزمان شده است، افزود: رژیم اشغالگر با این اقدام سعی در تغییر آثار تاریخی و باستانی این شهر مقدس داشته و در تلاش است تا با تعرض به مسجدالاقصی و یهودی سازی آن این شهر مقدس را برای اهداف خود آماده کند.

مفتی قدس و سرزمین فلسطین در ادامه یاد آور شد: کمیته امور اسلامی و بین المللی در شورای نمایندگان اردن حفاریهای رژیم اشغالگر اسرائیل در باب المغاربه را محکوم کرده و از مجامع بین المللی خواستار توقف فعالیتهای خصمانه صهیونیستها شد، این کمیته توافقنامه صلح اردن - اسرائیل را موضوعی غیرعادی خواند و آن را مخالف توافقنامه های بین المللی و تدابیر قانونی که صلح بر آن استوار است، دانست.

رهبر جنبش اسلامی فلسطین نسبت به تخریب بناهای تاریخی قدس هشدار داد

شیخ رائد صلاح با تأکید بر تشدید اقدامات هدفمند رژیم اشغالگر اسرائیل در یهودی‌سازی قدس، نسبت به از بین بردن بناها و ساختمانهای تاریخی اطراف مسجدالاقصی و قدس و تبدیل آنها به کنیسه‌های یهودیان هشدار داد.

شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین با بیان اینکه رژیم اشغالگر اسرائیل در شرق، جنوب، غرب و باب المغاربه فعالیتهای مختلفی را انجام می‌دهد، از تصمیمات اخیر یونسکو نسبت به واگذاری مسئولیت بخشی از مسجدالاقصی به صهیونیستها انتقاد کرد. کمیته یونسکو با تصمیم اخیر خود به صورت رسمی به اشغالگران اجازه تعرض به مسجدالاقصی را داده است.

شیخ رائد صلاح با اشاره به اینکه مسجدالاقصی، مقدسات قدس، مساجد و کلیساهای موجود در قدس با خطرات جدی مواجه هستند، یادآور شد: شرکتهای ترمیم و بازسازی صهیونیستها با به دست گرفتن امور درصدد تصاحب مسجدالاقصی هستند و از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند.

رهبر جنبش اسلامی فلسطین با بیان نقشه‌های خطرناک رژیم اشغالگر اسرائیل افزود: یکی از نقشه‌های صهیونیستها که به صورت واضح مشخص است پل نظامی در راه باب المغاربه است که جزیی از اقدامات مهم و اساسی رژیم اشغالگر اسرائیل به منظور یهودی‌سازی قدس و اطراف مسجدالاقصی به شمار می‌رود.

وی در ادامه گفت: اخیراً رژیم اشغالگر اسرائیل کاشیکاریهایی را بر روی زمین کشف کرده است که به عصرهای اسلامی باز می‌گردد که از قصرهای امویان به جا مانده است. اما سرنوشت این آثار تاریخی و باستانی مانند دیگر آثار اسلامی در زباله‌دانیها است؛ چراکه صهیونیستها سعی می‌کنند هر گونه اثر اسلامی را در منطقه از بین برند و قدس بارها شاهد اینگونه تعرضات بوده است.

زائران خانه خدا امسال با مشکلات زیادی رو به رو هستند

دکتر فؤاد الفارسی با اشاره به اینکه زائران خانه خدا امسال با مشکلات و سختیهای بسیاری رو به رو هستند، گفت: با توجه به مساحت ثابت مشاعر مقدس، افزایش تعداد زائران، عدم اسکان آنها و همچنین عدم اطلاع‌رسانی دقیق، زائران مشکلاتی را برای انجام اعمال حج امسال متقبل می‌شوند.

دکتر فؤاد الفارسی وزیر حج عربستان با اشاره به اینکه اعمال حج امسال زائران خانه خدا با مشکلات و سختیهای بسیاری رو به رو است، اظهار داشت: امسال تعداد زائران و حجاج خانه خدا افزایش بسیاری یافته است به طوری که با توجه به مکان و مساحت ثابت مشاعر مقدس و عدم گنجایش آن برای جادهی این تعداد، مشکلات بسیاری فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه عدم اطلاع‌رسانی کافی و دقیق و در واقع نقص آگاهی‌دهی زائران و مفروش کردن مشاعر مقدس از سوی آنان مشکلاتی را ایجاد می‌کند، تصریح کرد: وزارت حج این کشور به منظور برطرف کردن برخی از مشکلات آمادگی دارد؛ به طوری که تلاشهای مختلفی را انجام داده است تا بر اساس توافقنامه اجلاس وزیران خارجه کشورهای اسلامی در امان تسهیلاتی ویژه به زائران این کشورها اعطا کند.

وی با بیان اینکه باید بهترین خدمات را به مهمانان خانه خدا ارائه دهیم، افزود: مؤسسات خدمت رسانی با توجه به وظایفی که دارند به تغذیه و گروههای مختلف استفاده کننده از پل جمرات توجه ویژه ای می‌کنند که امید است که مشکلات آنان به‌زودی برطرف شود.

افزایش استفاده از هتلهای اسلامی

بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری، درخواست اقامت در هتلهایی که بر اساس احکام شریعت اسلام فعالیت می‌کنند، سالانه 20 درصد افزایش یافته است. بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری اینک 10 درصد رشد بازارهای جهانی از گردشگری است. از این رو پیش بینی می‌شود که در آینده معیارهای بین المللی هتلهای اسلامی توسعه یابند تا سود حاصل از آن نیز افزایش بیشتری پیدا کند.

کارشناسان اعلام کرده‌اند که حجم سود هتلهای اسلامی اینک به بیش از 60 میلیارد دلار رسیده که رشد بی‌سابقه ای داشته است و رشد سالانه این هتلها در پی افزایش استفاده از آن به 20 درصد رسیده است.

کارشناسان گردشگری بر این باورند که این رشد به استفاده گردشگران مسلمان و عرب از هتلهای اسلامی باز می‌گردد که با استقبال آنها از هتلهای اسلامی که بر اساس اصول شریعت اسلامی می‌کنند، این رشد چشمگیر بوده است.

گردشگرانی که در این هتلها ساکن می‌شوند خواستار عدم ارائه مشروبات الکلی و ارائه غذاهای حلال هستند و می‌خواهند که اداره هتل و همه قوانین آن بر اساس موازین اسلامی باشد.

یازدهم شهریور آغاز ماه مبارک رمضان در امارات اعلام شد

بر اساس محاسبات نجومی، امارات متحده عربی دوشنبه اول سپتامبر ( 11 شهریورماه) را همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان پیش‌بینی کرده است. بر اساس محاسبات نجومی در امارات متحده عربی، این کشور دوشنبه اول سپتامبر ( 11 شهریورماه) را آغاز ماه مبارک رمضان و اول اکتبر ( 10 مهرماه) را نیز عید فطر اعلام کرد.

ابراهیم جروان محقق علوم ستاره‌شناسی و رصدهای جوی شارجه اعلام کرد که چهارشنبه اول اکتبر ( 10 مهرماه) اول شوال خواهد بود.

این در حالی است که مصر نیز اول سپتامبر (11 شهریور ماه ) را آغاز ماه مبارک رمضان در این کشور و بیشتر کشورهای اسلامی اعلام کرد. علمای مسلمان کشورهای ترکیه، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو، صربستان، مقدونیه و اسلوونی نیز پیش‌بینی کردند که اول سپتامبر ( 11 شهریور) نخستین روز ماه مبارک رمضان خواهد بود.

"تکلیف در اسلام" طی ماه مبارک رمضان در امارات بررسی می‌شود

شورای فرهنگ و میراث ابوظبی به منظور بهره‌گیری از فرصت معنوی ماه مبارک رمضان برنامه‌های دینی متنوعی از جمله سخنرانیهای دینی، برای این ایام در نظر گرفته است. شورای فرهنگ و میراث ابوظبی به منظور بهره گیری از این ماه برنامه هایی چون سرودهای دینی که حاوی معانی والای دین و انسانیت هستند و با توجه به فطرتی که خداوند در انسانها نهاده است، ارائه خواهد کرد .

برگزاری سخنرانیهای دینی و هدفمند حاوی معانی رحمت و مغفرت این ماه، از دیگر ویژه برنامه های رمضان هستند .

شب شعرهای دینی که به ترتیب در 4، 7، 11، 14 و 18 سپتامبر ( 14، 17، 21، 24 و 28 شهریور) برگزار می شود، از دیگر برنامه های این ایام محسوب می شوند.

تکلیف در اسلام، زن مسلمان، مؤمن؛ بیان سرشت انسانی و شریعت خدایی از عناوین سخنرانیهای پیش بینی شده برای این ماه مبارک هستند. برگزاری نمایشگاه هنری قرآن و اجرای نمایشهای هنری از دیگر برنامه های این ایام خواهند بود.

احکام خانواده در شریعت اسلام و قوانین بین‌المللی بررسی می‌شوند

همایش بین‌المللی "احکام خانواده؛ تبیین شریعت اسلام و قراردادهای بین‌المللی" از 7 تا 9 اکتبر ( 16 تا 18 مهرماه) در مصر برگزار می‌شود.

همایش بین‌المللی " احکام خانواده؛ تبیین شریعت اسلام و قراردادهای بین‌المللی" از سوی انجمن دانشگاههای اسلامی با همکاری دانشکده شریعت و قانون در استان طنطا (غرب مصر 92 کیلومتری شمال قاهره) برگزارمی‌شود.

در این همایش موضوعاتی چون: مهمترین قراردادهای بین‌المللی مرتبط با احکام خانواده از جنبه‌های مختلف اجتماعی، فلسفی، قانونی و مطالعات تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

علل تعارض شریعت اسلام با توافقنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی در زمینه احکام خانواده و تطبیق توافقنامه‌های بین‌المللی مرتبط با خانواده با قوانین درون کشورها طی این همایش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

احکام خانواده یکی از مهمترین علل درگیری میان قوانین داخلی کشورها و قوانین بین‌المللی به شمار می‌روند که جایگاه و رویکرد بسیاری از کشورها و سازمانهای بین‌المللی و حتی مؤسسات داخلی در سطوح مختلف نیز متفاوت هستند.

نمایشگاه "یاری رسول خدا (ص)" در قطر برگزار می‌شود

نمایشگاه هنرهای تجسمی "یاری رسول خدا (ص)" با هدف مبارزه با اهانت به اسلام و مسلمانان و معرفی آموزه‌های اسلام طی 10 روز در قطر برگزار می‌شود. نمایشگاه هنرهای تجسمی "یاری رسول خدا (ص)" که پنج‌شنبه 24 مردادماه در قطر افتتاح شد، به مدت 10 روز برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه تابلوها و عکسهایی از سیره نبوی و آموزه اسلام به همت دانشجویان فعال این کشور ارائه شده‌اند که آثار هنری خود را بر روی چوب و شیشه حک کرده‌اند. این تابلوها در حجمها، رنگها و اندازه‌های مختلف هستند و طی سالها فعالیت دانشجویان به دست آمده‌اند.

هدف از برگزاری این نمایشگاه مبارزه با اهانت به اسلام و مسلمانان، معرفی آموزه‌های اسلام، تأکید بر تسامح و برابری در اسلام، تقریب ادیان آسمانی و جلوگیری از اهانت به ادیان عنوان شده است.

جایگاه فضا از منظر اسلام در سودان بررسی می‌شود

همایش "جایگاه فضا از منظر اسلام" با هدف بررسی چگونگی تعامل با مسئله فضا امروز سه شنبه 29 مرداد ماه در سودان برگزار می‌شود. اداره علوم تطبیقی مجمع فقه اسلامی سودان همایش علمی "جایگاه فضا از منظر اسلام" را امروز سه شنبه 29 مرداد ماه در خارطوم برگزار می کند.

در این همایش موضوعاتی چون استراتژی استفاده از فضا، تأثیر محیط بر اشعه های مغناطیسی، دیدگاه اسلام در خصوص این موضوع، جایگاه فضا در اسلام، چگونگی تعامل با پدیده فضا، تعامل با واقعیت و مسئولیتها در این زمینه طی این همایش مورد بررسی قرار می گیرند.