اکثر مردم پاکستان به آمریکا بی اعتمادند

به گزارش خبرگزاری مهر ، Pervaiz Iqbal Cheema "پرویز اقبال شما" تاریخدان و کارشناس علوم سیاسی و رئیس موسسهIPRI اسلام آباد در گفتگو با هفته نامه آلمانی "اشپیگل" درباره دید مردم پاکستان نسبت به آمریکا اظهار داشت : اکثریت قاطع مردم پاکستان با دید انتقادی به آمریکا می نگرند.

وی افزود : در تاریخچه 61 ساله کشور ما آمریکاییها پاکستان را تنها به دلیل علایق شخصی خود حمایت می کردند. این موضوع چه درست باشد و چه نادرست اما اکثر مردم پاکستان این احساس را دارند که کشور آنها به سمت یک جنگ آمریکایی هدایت می شود.

این کارشناس پاکستانی درباره وضعیت ارتش پاکستان پس از استعفای مشرف اظهار داشت : ارتش پس از کناره گیری مشرف کاملا بی طرف عمل خواهد کرد. رئیس ارتش کشور ما تمام افسران را از سازمانهای غیر نظامی و وزارتخانه ها بیرون کشیده است. وی در این تصمیم خود که ارتش در آینده در امور سیاسی دخالت نکند قاطع است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره کنترل سلاحهای اتمی پاکستان در آینده با بیان اینکه جای هیچ گونه نگرانی نیست اظهار داشت : تا به حال یک کمیته به ریاست رئیس جمهور و نخست وزیر کنترل این سلاحها را در دست داشته و در آینده نیز به همین شکل خواهد بود.

