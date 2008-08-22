579 طرح در استان ایلام در حال ساخت و تکمیل شدن است

استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: طی سال گذشته 70 درصد پروژه های نیمه تمام استان ایلام تکمیل شده اند و در حال حاضر یک هزار و 343 پروژه استانی در قالب 579 طرح در این استان در حال ساخت و تکمیل شدن است.

وی بیان داشت: این پروژه ها شامل ساخت جاده، کتابخانه، مراکز بهداشتی، خانه بهداشت و...است که برای اجرای این پروژه ها 203 میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است.

این مسئول با اشاره به اینکه 75 پروژ ملی نیز در استان ایلام برای تکمیل شدن در دستور کار دستگاه های اجرایی استان ایلام قرار دارد، خاطر نشان کرد: از مهمترین این طرحها می توان به سد سیمره، سد دویرج، احداث خطوط برق 132 کیلو ولت، احداث خوابگاه 60 نفری ایوان، احداث استادیوم 15 هزار نفری شهر ایلام و....اشاره کرد که بنا داریم در سال جاری 25 درصد طرحهای نیمه تمام این استان را به تکمیل و به بهره برداری برسانیم.

غراوی عنوان کرد: با بهره بردای از طرحهای نیمه تمام استان ایلام، این استان شاهد توسعه در بخشهای مختلف خود خواهد بود و تاثیر فراوانی در پیشرفت استان و شهرستانهای استان ایلام خواهد داشت.

استاندار ایلام یادآور شد: پیشرفت فیزیکی طرحهای نیمه تمام شهرستانهای استان ایلام از روند مطلوب و قابل مشاهده ای برخوردار هستند.