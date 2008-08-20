قوانین به نفع حقوق عامه تفسیر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسن شریعتی امروز در جمع مسئولان قضائی در مشهد گفت: حفظ کرامت مردم و تکریم ارباب رجوع از جمله سیاستهای اصولی دستگاه قضائی بوده که طی سالهای اخیر مورد تاکید رئیس قوه قضائیه قرار داشته است.

وی افزود: در صورتیکه ما به عنوان مسئولان قضائی بتوانیم به وظایفی که قانون گذار به عهده ما گذارده به بهترین نحو عمل کنیم آنگاه می توان ادعا کرد که گامی مثبت در جهت افزایش اعتماد عمومی به مجموعه قضائی کشور و در کل نظام اسلامی برداشته ایم.

وی یکی از مصادیق تفسیر قوانین به نفع حقوق عامه را در اعطای عفو به مددجویان دانست و افزود: در گذشته تمامی پیشنهادات عفو در خصوص مددجویان واجد شرایط به اداره عفو و بخشودگی قوه قضائیه می رفت تا در آنجا در مورد اعطای عفو یا عدم اعطای عفو به یک زندانی تصمیم گیری شود اما با پیشنهادی که از سوی شورای قضائی ویژه شرق کشور به آیت الله هاشمی شاهرودی تقدیم شد، وی فرمود که برای جلوگیری از اطاله کار پس از تصمیم گیری در خصوص اینکه یک زندانی، واجد شرایط عفو است یا خیر دراین شورا مراتب مستقیما به دفتر پیگیری های ویژه رئیس قوه قضائیه اعلام تا در صورت موافقت ایشان برای اعلام نظر نهایی تقدیم مقام معظم رهبری شود.

رئیس شورای قضائی ویژه شرق کشور افزود: این اقدام قطعا می تواند از نظر زمانی هم به مددجویان و هم به سیستم قضائی کمک کند.