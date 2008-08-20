معیری به خبرنگار مهر گفت: خوشحالم که فرصت اکران برای "کتونی سفید" پیش آمده، چون برای فیلم‌های قبلی‌ام "پروانه‌ها بدرقه می‌کنند" و "قاصدک‌ها در باد می‌رقصند" شرایط اکران فراهم نشد. فیلم با اهداف آموزشی ساخته شده و درباره جوانان است. اکران این فیلم در پاییز و زمانی که مراکز آموزشی باز شده امکان ارتباط جوان‌ها با آن را بیشتر می‌کند.

"کتونی سفید" با بازی حسین یاری و باران کوثری داستان معلمی است که به شهری کوچک در جنوب می‌رود و روی شاگردانش تاثیر می‌گذارد. جهانگیر کوثری تهیه‌کننده این فیلم است. "کتونی سفید" در جشنواره بیست و ششم فیلم فجر روی پرده رفت.