  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۴

"کتونی سفید" در گروه سینما قدس اکران می‌شود

"کتونی سفید" در گروه سینما قدس اکران می‌شود

فیلم سینمایی "کتونی سفید" به کارگردانی محمدابراهیم معیری عید فطر در گروه سینمایی قدس روی پرده می‌رود.

معیری به خبرنگار مهر گفت: خوشحالم که فرصت اکران برای "کتونی سفید" پیش آمده، چون برای فیلم‌های قبلی‌ام "پروانه‌ها بدرقه می‌کنند" و "قاصدک‌ها در باد می‌رقصند" شرایط اکران فراهم نشد. فیلم با اهداف آموزشی ساخته شده و درباره جوانان است. اکران این فیلم در پاییز و زمانی که مراکز آموزشی باز شده امکان ارتباط جوان‌ها با آن را بیشتر می‌کند.

"کتونی سفید" با بازی حسین یاری و باران کوثری داستان معلمی است که به شهری کوچک در جنوب می‌رود و روی شاگردانش تاثیر می‌گذارد. جهانگیر کوثری تهیه‌کننده این فیلم است. "کتونی سفید" در جشنواره بیست و ششم فیلم فجر روی پرده رفت.

کد مطلب 735524

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها