وزارت علوم از معضلات معيشتي كاركنان دانشگاه ها بي اطلاع نيست

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، چندي پيش دكتر شهرتاش رييس دانشگاه علم و صنعت در نامه اي به وزير علوم، تحقيقات و فن آوري خواستار چاره انديشي در زمينه حقوق و مزاياي كاركنان دانشگاه ها شد.

رياست دانشگاه علم و صنعت در نامه خود با اشاره به وضع نابسامان معيشتي كاركنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه منجر به بروز معضلات و مشكلاتي نظير اختيار چند پيشگي و در نتيجه خستگي مفرط، فرسايش جسمي و روحي، كاهش انگيزه و دلسردي، افت قطعي كيفي گردش كار و تبديل بازدهي خلاق به رخوت خواهد شد از كم بودن حقوق كاركنان دانشگاهها به ويژه در مقايسه با ديگر وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي علي رغم تصويب و اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت انتقاد كرد و با توجه به در دست بررسي بودن لايحه برنامه چهارم توسعه در مجلس شوراي اسلامي، چاره انديشي مسوولان وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري براي التيام مشكلات اقتصادي كاركنان دانشگاه ها خواستار شد.

معاون پشتيباني و امورمجلس وزارت علوم در پاسخ به اين درخواست اعلام كرد: حل معضلات معيشتي كاركنان دانشگاهها همواره مدنظر وزارتخانه بوده است و به همين دليل اين معاونت، پيشنهاد كامل مالي و استخدامي دانشگاهها را پيش بيني كرده است كه در لايحه قانوني برنامه چهارم آورده شده است و اميد است پس از تصويب لايحه در مجلس و طي ساير مراحل، گامي اساسي و بنيادين در جهت حل معضلات كاركنان دانشگاه ها باشد.

بر اساس اعلام اين مقام وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري ، سازمان مديريت وبرنامه ريزي نيزلايحه اي درخصوص معضلات معيشتي كاركنان دولت تهيه كرده كه در هيات دولت ، تحت بررسي است.