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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۲۷

20 میلیارد ریال به آموزش کارآموزان فنی و حرفه ای ایلام اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام گفت: 20 میلیارد ریال اعتبار برای آموزش کار آموزان فنی و حرفه ای این استان اختصاص یافته است.

حمید رضا خانپور در گفتگو  با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این میزان اعتبار برای آموزش کارآموزان فنی و حرفه ای استان ایلام در سال 86 و 87 اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: فارغ التحصیلان دانشگاهی می توانند بعد از گذراندن دوره کارورزی و موفقیت در آموزشهای فنی و حرفه ای به واحدهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی معرفی و مشغول به کار شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه از اوایل سال جاری قراردادهای لازم با آموزشگاه های سطح استان ایلام برای توانمند کردن آموزشهای کارورزی منعقد شده است، خاطر نشان کرد: در سال گذشته بیش از 28 هزار نفر از جوانان این استان آموزشهای لازم را در زمینه های مختلف فنی و حرفه ایی آموزش دیده اند.

خانپور عنوان کرد: استان ایلام دارای 21 مرکز ثابت فنی حرفه ای و 150 آموزشگاه فنی و حرفه ای در تمام نقاط  است که در کاهش نرخ بیکاری در این استان نقش بسیار تأثیر گذاری را ایفا می کند.

این مسئول یادآور شد: 100 درصد مصوبات هیئت دولت در بخش فنی و حرفه ای استان ایلام اجرا شده است و این استان جزو 10 استان برتر کشور در زمینه فنی و حرفه ای است.

کد مطلب 735532

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