سران کشور برای شرکت در همایش تبلیغ به قم می‌ روند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام رضا اسکندری معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت : هر ساله در ماه مبارک رمضان مبلغان زیادی از سوی دفتر تبلیغات جهت تبیین معارف اسلامی به سراسر کشور اعزام میشوند. امسال نیز هشت هزار نفر از روحانیون و طلاب حوزه علمیه با اعزام به مناطق مختلف، سازمانها، مساجد، حسینهها و... معارف والای اسلام را تبیین خواهند کرد.
وی گسترش و ترویج اعتکاف ماه مبارک رمضان را از سیاستهای اصلی دفتر تبلیغات دانست و گفت : روحانیون در ماه قرآن علاوه بر برگزاری مجالس سخنرانی و دعا دورههای کوتاه مدت تفسیر قرآن را برای اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان برگزار خواهند کرد.
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات با بیان این نکته که مبلغان باید توانمندی خود را بالاببرند یادآور شد : جهت ارتقاء دانش و معلومات مبلغان علاوه بر توزیع کتاب ره توشه راهیان نور و جزوات آموزشی روحانیون دورههای آموزشی کوتاه مدت پودمانی تبلیغ را فرا گرفتهاند.
وی در ادامه از حضور مسؤولان ارشد نظام در همایش علمی کاربردی تبلیغ سخن گفت و افزود : در این همایش که از اول هفته آینده شروع خواهد شد رؤسای قوه مجریه و مقننه، فرمانده نیروی انتظامی کشور، رئیس سازمان بهزیستی و بزرگان حوزه علمیه قم به ایراد سخن خواهند پرداخت.
حجت الاسلام اسکندری یادآور شد : با توجه به جایگاه وموقعیت ویژه و ممتاز حوزههای علمیه و مسائل فرهنگی و مذهبی در امور جاری کشور در این همایش سخنرانان موضوعات مهمی همچون نقش مسائل فرهنگی در ایجاد نظم و کاهش جرایم، جایگاه قرآن در تحولات اجتماعی، تأثیر راهکارهای فرهنگی در کاهش آسیبهای اجتماعی، اخلاق و تبلیغ و... را مورد بررسی قرار خواهند داد.
وی موضوع سخنرانی رئیس جمهور را تبیین عملکرد و اهداف فرهنگی دولت ذکر کرد و گفت : دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش در مورد اهداف چشمانداز 20 ساله نظام و نقش حوزههای علمیه و مبلغان دینی در تحقق اهداف فرهنگی کشور صحبت خواهند کرد.
قم – خبرگزاری مهر : شهر قم هفته آینده پذیرای مسئولان رده بالای نظام جهت شرکت در همایش علمی کاربردی تبلیغ خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام رضا اسکندری معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت : هر ساله در ماه مبارک رمضان مبلغان زیادی از سوی دفتر تبلیغات جهت تبیین معارف اسلامی به سراسر کشور اعزام میشوند. امسال نیز هشت هزار نفر از روحانیون و طلاب حوزه علمیه با اعزام به مناطق مختلف، سازمانها، مساجد، حسینهها و... معارف والای اسلام را تبیین خواهند کرد.
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