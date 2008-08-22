به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، فریبرز دولت آبادی ظهر امروز اظهار داشت: این طرح با هدف تشویق هنرمدان کشور و احیای هنرهای اصیل ملی و اسلامی به اجرا در می آید .
وی با اشاره به ارائه جایزهای با عنوان استاد شیرازی برای بهترین کارهای مرمت و احیا گفت: یک هیئت داوری بررسیبسیار دقیقی در امور مرمت و احیا دارد و سال آینده نخستین دوره اهدای این جایزه بزرگ در همایشی ملی برگزار می شود.
دولت آبادی با بیان اینکه آموزش حفاظت و مرمت به عنوان خلا اصلی حوزه میراث فرهنگی است اظهار داشت: این مسئله به دلیل متفاوت شدن فضای کارشناسی رخ داده است، زیرا بسیاری از استادان یا در بین ما نیستند یا رابطهمستقیم خود را با سازمان حفظ نمیکنند.
وی در عین حال یادآور شد : با این حال حوزه حفاظت و مرمت امروز از لحاظکمی و کیفی متفاوت شده است به طوری که در سال گذشته بیش از دو هزار اثر در استانها مورد مداخله قرار گرفتند.
به گفته وی در سال گذشته برنامهآموزشی برای معاونان استانها تدوین شد و این برنامه ادامه دارد که در راستای این برنامه آموزشی، همایش نقد مرمت با گروه مخاطب گستردهتر و با حضور کارشناسان استانها برگزار شد.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان شرقی تصریح کرد: امیدواریم نتیجه این همایش قابل قبول باشد که البتهفارغ از بحث آموزشی راهحلهای مستمر و مداومی نیز باید اندیشیده شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر همکاران جوان ما از سوی حوزه نیازمندآموزشهای بیشتری هستند و با گستردگی کار، تمام کارها به صورت امانی توسط ما صورت نمیگیرد.
معاون میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: این در حالی است که افرادحرفهای خارج از سازمان نیز باید به این حوزه وارد شوند و فضای تفاهم و تعامل بین درون و بیرون سازمان ایجاد شده و مکالمه میان این دو بخش برقرار شود.
وی با اشاره به اینکه بررسی نقد مرمت باعث ارتقای فعالیتهای اینحوزه میشود، عنوان کرد: برگزاری بزرگداشت روز میراث فرهنگی از دو سال گذشته در تاریخ بیستم فروردین در دستور کار ما قرار گرفت و امیدواریم این همایش نیز به صورت سالانه و مستمر برگزار شود.
دولت آبادی گفت: هماکنون دبیر خانه دائمی این همایش در دفتر حفظ واحیای بافتهای تاریخی برقرار شده و قرار است این دبیرخانه به صورت جدی مرمتی را در طول سال بازبینی کرده و با معیارهای خاص در همایش بعدی معرفی کند.
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