  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۲۱

برنامه ای جامع برای رفع مشکلات کشاورزان مازندران نیاز است

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران خواستار تدوین برنامه جامع برای رفع مشکلات کشاورزان و روستاییان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، سید محمد کریمی ظهر چهارشنبه در حاشیه ملاقات عمومی با مردم این شهرستان در فرمانداری افزود: خشکسالی سال جاری و سرمای شدید سال گذشته خسارت های زیادی را به کشاورزان و روستاییان استان وارد کرده است.

وی اظهار داشت: بیشتر کشاورزان به بانک های عامل بدهکار که مصوبه اخیر دولت در زمینه تعویق بدهی کشاورزان در حمایت آنان موثر است.

وی تصریح کرد: تامین نهاده های کشاورزی، وام و اختصاص یارانه از دیگر نیازمندی های کشاورزان است.

به گفته کریمی، مدیران باید در رسیدگی به مشکلات مردم و رفع آن توجه و تلاش بیشتری کنند.

استاندار مازندران با اشاره به برخی مشکلات نظیر کمبود آب آشامیدنی در روستاها بر لزوم رفع آن تاکید کرد.

وی یادآور شد: خوشبختانه در دولت نهم خدمات مطلوبی در بخش های مختلف از جمله روستاها صورت گرفته است.

وی دیدار با مردم و رفع مشکلات آنها را از مهم ترین اهداف سفر به شهرستان تنکابن اعلام کرد.

جمعی از مدیران استان نیز در این دیدار مردمی استاندار مازندران را همراهی کردند.

کد مطلب 735634

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها