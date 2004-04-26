تساوي پاس و سپاهان در نيمه نخست

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مسابقه كه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزارشد، درابتدا پاس توسط خداداد عزيزي دردقيقه دوم بازي به گل رسيد. اين گل زود هنگام اساس كارسپاهان را برهم ريخت تا دردقيقه 15 برروي شوت سنگين نكونام دومين گل را نيزدريافت دارند.

بعدازاين دوگل سپاهان اندكي خود را بازيافت وموفق شد دردقايق 39 و40 وبراثر اشتباه خط دفاعي پاس توسط سيد مرتضي هاشم زاده گلهاي خورده را جبران نمايد.

اين نتيجه تا پايان نيمه نخست پا برجا ماند تا پاس نيزبراي كسب صدرنشيني منتظرنتيجه ديدار استقلال تهران واهوازبماند.