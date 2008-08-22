نمایش "بازی نهایی" در افتتاحیه جشنواره فیلم رم

سالور در این باره به خبرنگار مهر گفت: "بازی نهایی" به تازگی آماده نمایش شده و همراه با 30 فیلم کوتاه خارجی در قالب فیلمی 90 دقیقهای در جشنواره رم اکران میشود. ما در این آثار هفت سرفصل اصلی منشور سازمان ملل را محور کار قرار دادیم و داستان فیلم درباره دو دختربچه فوتبالدوست است که برای مسابقهشان دنبال جای مناسب میگردند.
عوامل تولید "بازی نهایی" عبارتند از نویسنده، تدوینگر، مجری طرح و تهیهکننده: سامان سالور، مدیر فیلمبرداری: تورج اصلانی، صدابردار: محمد شاهوری، صداگذار: محمدرضا یوسفی، دستیار کارگردان: علی افشار، مدیر تولید: مجتبی بیطرفان، مدیر تدارکات: محمد فصیحی و دستیاران فیلمبردار: حسن اصلانی و امیرحسین صدقی راد.
سالور درباره پروژه جدید سینمایی خود نیز گفت: نگارش فیلمنامه "سیزده پنجاه و نه" به تازگی به پایان رسیده و مشغول رایزنی با سرمایهگذار فیلم هستم. امیدوارم پس از دریافت پروانه ساخت آن را پاییز کلید بزنیم. فیلم درباره آدمهای جنگ است که بعد از سالها در کلانشهر تهران حل شدهاند. :سیزده پنجاه و نه" از جهاتی به "ترانه تنهایی تهران" شبیه است.
"ترانه تنهایی تهران" در شصت و یکمین جشنواره کن به نمایش درآمد و داستان دو مرد است که در تهران ماهواره نصب میکنند. بهروز جلیلی، حمید حبیبیفر، مجتبی بیطرفان، مریم صباغیان و محمد فصیحی بازیگران، تورج اصلانی فیلمبردار، محمد شاهوردی صدابردار و حسین صابری و سالور تهیهکنندگان آن هستند.
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