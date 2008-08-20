ایجاد حاشیه امن برای مشایی پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : تاکید و تصریح رئیس سازمان گردشگری بر اظهارات قبلی خود مبنی بر اصرار هزارباره بر "دوستی ایرانیان با مردم اسرائیل" از آن روی در محافل داخلی، منطقه ای ، بین المللی و حتی مجامع یهودی و صهیونیستی انعکاس گسترده پیدا کرد که ایشان در مقام معاون رئیس جمهور اسلامی ایران این سخنان را بر زبان آورده است.

در ادامه این بیانیه با تاکید بر اینکه صرف نظر از عکس العملها و موضعگیریهای مختلف جوامع اسلامی بدون تردید سخنان رئیس سازمان گردشگری با مواضع صریح، قاطع و اصولی انقلاب و نظام اسلامی و نیز رهنمودها و دیدگاههای حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری در تعارض و تقابل است آمده است : آقای مشایی از پدیده جدید خود ساخته ای به نام "مردم اسرائیل" یاد و تلویحا آن را متفاوت با دولت اسرائیل تلقی و تعریف کرده و - خواسته یا ناخواسته برای آن رسمیت و مشروعیت قائل شده اند.

این بیانیه می افزاید : متاسفانه در یکی دو دهه اخیر معدودی اشخاص حقیقی یا حقوقی، بعضی نویسندگان، برخی رسانه های داخلی از عبارات و اصلاحات و ادبیات این چنین درباره رژیم صهیونیستی و صهیونیستها استفاده کرده اند که جز تعجب و تاسف افکار عمومی را به دنبال نداشته است.

در ادامه می خوانیم : اظهارات صریح آقای مشایی چه از روی ناآگاهی و عدم شناخت نسبت به واژه مورد استفاده باشد و چه از روی آگاهی و تعمد در هر دو صورت نیازمند بررسی و پیگیری مسئله از سوی مقامات و مراجع ذیربط و مسئول با این قضیه و اعلام برائت صریح و رسمی مجموعه دولت و رئیس جمهور محترم در این باره است و از سوی دیگر، هرگونه توجیه و یا ایجاد پوشش و حاشیه ای امن به این اظهارات و اظهار کننده از نظر مردم مسلمان ایران محکوم و مورد انزجار است.

این بیانیه تاکید دارد : به طور مسلم هرگونه ابراز نظر، اعلام موضع و یا هرگونه اقدام نسبت به رژیم غاصب ، جعلی و بی ریشه اسرائیل یا اشغالگران سرزمین اسلامی فلسطین که برخلاف مواضع اساسی و راهبردی نظام جمهوری اسلامی و دیدگاههای حضرت امام و مقام معظم رهبری و در مسیر رسمیت دادن و مشروعیت بخشیدن به رژیم صهیونیستی و صهیونیستهای اشغالگر و جامعه صهیونی در اراضی اشغالی باشد نه فقط در شأن یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی نیست بلکه عدول و خروج از خط قرمز تعیین شده در سیاست راهبردی نظام اسلامی و نوعی تقابل با آرمان مقدس مردم مسلمان ایران و مسلمانان جهان است.

جمعیت حامیان آزادی قدس شریف و موسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی علمی ندا در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده اند : در خلال سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی، افکار عمومی منطقه و جهان به درستی شاهد و گواه بر این حقیقت تاریخی بوده است که حتی ورزشکاران ایرانی در میادین مختلف ورزشی به طور داوطلبانه با گذشت و چشم پوشی از همه حقوق و امتیازات ورزشی خود از رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی خودداری و پرهیز کرده اند. این بدان معنی است که مردم مسلمان ایران نه فقط دولت رژیم صهیونیستی بلکه موجودیت اشغالگران مهاجم صهیونی در فلسطین را نیز به رسمیت نشناخته و برای آنها هیچ مشروعیتی قائل نیستند. بنابراین جای شگفتی و تاسف فراوان است که یک مقام رسمی دولت جمهوری اسلامی نسبت به چنین مسئله واضح و بدیهی دچارغفلت، لغزش و یا انحراف می شود.از سوی دیگر، مواضع صریح، قاطع و شجاعانه آقای دکتر احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران در عرصه های مختلف داخلی و جهانی در برابر اسرائیل و اشغالگران صهیونیستی و به ویژه درباره افسانه "هولوکاست" بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس، بررسی و ارزیابی سخنان آقای مشایی به عنوان معاون ایشان از این زاویه نیز بسیار عجیب و تاسف بار است.

در ادامه می خوانیم : از اعتراف به این واقعیت تلخ گریزی نیست که هنوز برخی مقامات مسئول، اشخاص حقیقی و حقوقی، دست اندرکاران رسانه های مطبوعاتی، دیداری و شنیداری و ... افرادی مشاهده می شوند که درباره ماهیت اسرائیل و اشغالگران قدس، صهیونیسم و صهیونیستها تعریف و استنباط درست، لازم و کافی را ندارند .شواهد و مستندات موجود به خوبی حکایت از آن دارد که در این حوزه ضعفها و کاستیهایی وجود داشته و دارد که رفع آنها جز با توجیه و تبیین مسائل یاد شده از طریق تهیه و تولید محصولات فرهنگی و برگزاری کارگاههای آموزشی و گفتمانهای تخصصی به ویژه برای دست اندرکاران و مقامات یاد شده ممکن نیست.

جمعیت حامیان آزادی قدس شریف و موسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی علمی ندا هرگونه عدول و تخطی از مواضع راهبردی نظام اسلامی را در این موضوع، قبیح و غیر قابل پذیرش دانسته و از مقامات و مراجع ذیربط درخواست می کند با برخورد صریح، قاطع و جدی با این مسئله از تکرار این قبیل موهومات در جامعه اسلامی جلوگیری کنند.