برنامه های تیم ملی و لیگ برتر هماهنگ شد/ مخالفت با وقفه در مسابقات لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، دراین جلسه که به ریاست مهدی تاج رئیس کمیته تیم های ملی ، عباس ترابیان، فریده شجاعی و با حضورعزیزمحمدی رئیس سازمان لیگ برتر، احمد ابراهیمی سرپرست تیم ملی و هومن افاضلی آنالیزور تیم ملی برگزار شد ، پس از بحث و بررسی طولانی پیرامون برنامه های آماده سازی و اردوهای تدارکاتی تیم ملی پیش از دیدار با عربستان ، هماهنگی های لازم در این زمینه با سازمان لیگ برتر انجام شد.

دراین جلسه که درغیاب مسعود معینی عضو کمیته تیم های ملی برگزارشد، اعضای این کمیته بر ادامه منظم مسابقات فوتیال لیگ برتر و پرهیز از ایجاد وقفه درمسابقات تاکید کردند.

از سوی دیگرمسئولان تیم ملی که به نمایندگی از سوی علی دایی در این جلسه حضور داشتند، خواستارتعطیلی مسابقات لیگ برتر درفاصله دوهفته تا دیداربا عربستان بودند تا اردوهای هماهنگی تیم ملی را درکیش و تهران برپا کنند.

عزیزمحمدی رئیس سازمان لیگ برتر دراین نشست ضمن تاکید بر برگزاری منظم بازیهای لیگ و جلوگیری از توقف مسابقات از مسئولان تیم ملی خواست برنامه های تیم ملی را به گونه تنظیم کنند تا بازیهای لیگ برتر بواسطه دیدارهای تیم ملی دچار وقفه نشود و برای جلوگیری از متضررشدن باشگاهها، با برنامه ریزی مناسب و هماهنگی لازم با تیم ملی، بازیکنان ملی پوش باشگاهها در اختیار تیم ملی قرارگیرند.

تیم ملی فوتبال کشورمان درنخستین دیدارخود درمسابقات انتخابی جام جهانی روز 16شهریورماه میهمان تیم ملی عربستان خواهد بود.