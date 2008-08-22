نانو حسگر طلا برای سنجش مقادیر کم یون مس توسط محققان ایرانی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین مشهدی‌ زاد - عضو هئیت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران اظهار داشت: تاکنون حسگرهای مختلفی برای اندازه‌ گیری مقادیر کم یون مس مورد بررسی واقع شده ‌اند، اما حداکثر میزان اندازه ‌گیری آنها، در حد میکرومولار است.

وی افزود: در پژوهشی که به تازگی در دانشگاه تربیت معلم تهران صورت گرفته است، برای اولین بار در دنیا موفق به ساخت حسگری شده‌ایم که توانمندی تشخیص یون مس را تا 9-10 مولار دارد. در ساخت این حسگر، از نانوذرات طلا در ترکیب با گونه‌ ای از مواد با نام "یون دوست" استفاده شده است. این مواد به حسگر خاصیت انتخاب ‌پذیری می ‌دهند و موجب می شوند که حسگر ‌بتواند در گستره غلظت وسیعی، به یون مس پاسخ دهد.

عضو هئیت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران در ادامه به پایداری بیشتر الکترود حسگر ساخته شده در این پژوهش نسبت به سایر الکترودها اشاره کرده و گفت: پاسخی که از این الکترود گرفته می‌شود، ثابت است، نواسان ندارد و در مدت زمان کوتاه دچار تغییر نمی ‌شود. انتخاب‌ پذیری این الکترود نسبت به سایر الکترودها بیشتر بوده و در حضور گونه ‌های دیگر نیز توانایی اندازه ‌گیری یون مس را دارد.

به گزارش مهر، اندازه ‌گیری مقادیر کم یون مس در آلیاژهای مختلف، صنایع غذایی، سیستمهای بیولوژیکی و دارویی امری ضروری است.