حضور دانشمنداني از كشورهاي آمريكا، روماني، ايتاليا، مالزي در كنفرانس علوم و فنون هسته اي

دكتر محمد هادي هادوي دبير كميته اطلاع رساني كنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: در روز اول اين كنفرانس كارگاههاي آموزشي در موضوعات سيستم هاي تصوير برداري و درمان پزشكي، كاربرد تكنيك هاي هسته اي در كشاورزي و معرفي روشهاي تست هاي غير مخرب برگزار شد.

وي افزود: در اين كنفرانس جمع كثيري از انديشمندان جهان در زمينه علوم و فنون هسته اي حضور دارند و تاكنون دانشمنداني از كشورهاي آمريكا، روماني، ايتاليا و مالزي به شيراز آمده اند و در روز اول كنفرانس از كارگاههاي آموزشي بازديد به عمل آوردند.

دبير كميته اطلاع رساني كنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي در پايان گفت: روز دوم كنفرانس با سخنان دكتر ارشاد رييس دانشگاه شيراز و آقاي انصاري لاري استاندار فارس آغاز خواهد شد و در ادامه دكتر حاجي سعيد نماينده آژانس بين المللي انرژي اتمي سخنراني خواهند داشت.

كنفرانس بين المللي علوم و فنون هسته اي صبح امروز در شيراز آغاز شد و تا دهم ارديبهشت ادامه دارد.