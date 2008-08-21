رایزنی سنیوره با حکیم و دیگر مقام های عراقی درباره روابط دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، دفتر سید عبدالعزیز حکیم در بیانیه ای در رابطه با دیدار سنیوره و رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد: در این دیدار مسائل مورد اهتمام طرفین، روابط برادرانه دو ملت عراق و لبنان و راه های تقویت آن به گونه ای که در راستای منافع دو کشور باشد مورد بررسی قرار گرفت.

حکیم در این دیدار از توافق اخیر گروه های لبنانی(امضای توافقنامه دوحه برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی این کشور) استقبال و بر حمایت دولت و ملت عراق از تلاش ها برای ایجاد وحدت میان گروه های لبنانی تاکید کرد.

سنیوره نیز از دیدار با حکیم ابراز خرسندی کرد و آن را گامی در راستای تقویت روابط دوجانبه دانست. نخست وزیر لبنان همچنین بر ضرورت توسعه همکاری دو کشور در تمامی زمینه ها تاکید کرد.

نخست وزیر لبنان علاوه براین با طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق دیدار و درباره راه های تقویت روابط دوجانبه به ویژه در زمینه اقتصادی رایزنی کرد.

سنیوره خاطرنشان کرد: عراق شریک بزرگ لبنان است و شرایط پیشین دو کشور اجازه نمی داد اقدامات کاربردی در این زمینه اتخاذ شود اما اکنون در پی بهبود امنیتی دو کشور این امکان فراهم است.

نخست وزیر لبنان درادامه دیدارهای خود با مقام های عراقی با عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهور نیز دیدار و درباره راه های تقویت روابط دوجانبه و روابط تاریخی عراق و لبنان با وی رایزنی کرد.

عبدالمهدی تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان را به سنیوره تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که روابط عراق و لبنان به گونه ای که در راستای منافع دو کشور باشد تقویت شود.

لازم به ذکر است سنیوره که صبح روز گذشته برای نخستین بار پس از سقوط رژیم دیکتاتوری" صدام حسین" در سال 2003 به عراق سفر کرده است در دیدار با "نوری المالکی" همتای عراقی خود با تشکیل دو کمیته وزارتی در هردو کشور برای بررسی راه های تقویت روابط دوجانبه در زمینه های مختلف موافقت کرد.

فؤاد سنیوره شب گذشته بغداد را ترک کرد.