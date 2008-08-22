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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۱۹

با حضور جاسبی /

چندین پروژه عمرانی در دانشگاه آزاد واحد یزد و اشکذر افتتاح می شود

چندین پروژه عمرانی در دانشگاه آزاد واحد یزد و اشکذر افتتاح می شود

پروژه های عمرانی، رفاهی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد یزد امروز با حضور دکتر عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رشد و فناوری نساجی با مجوز رسمی وزارت علوم در فضایی بالغ بر 300 متر مربع، کارگاه طراحی لباس و خوابگاه شماره سه دختران با زیربنای 6 هزار متر مربع که فاز اول آن آماده بهره برداری است از جمله پروژه هایی خواهد بود که با حضور رئیس دانشگاه آزاد افتتاح می شود.

همچنین با ارتقای مرکز اشکذر به واحد، سایت دانشگاهی این واحد با مساحتی بالغ بر 20 هکتار توسط دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور جمعی از مسئولان دانشگاهی به بهره برداری می رسد.

سایت دانشگاهی واحد اشکذر شامل ساختمان آموزشی اداری با زیربنای چهار هزار متر مربع در چهار طبقه، سالن ورزشی و مجموعه کارگاه های رشته هنرهای تجسمی و رشته الکترونیک هر یک به متراژ 625 متر مربع است.

فضای سبز دانشگاه نیز با متراژ 25 هزار متر مربع، جدول کشی و آسفالت به مساحت 14 هزار متر مربع، پارکینگ رو باز به متراژ هزار متر مربع و سردخانه 10 تنی زیر صفر و بالای صفر از دیگر موارد قابل بهره برداری در این سایت است.

کد مطلب 735848

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